الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قۇرامالار قانشا سىياقى الادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى فەدەراتسياسى (FIFA) 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كوماندالارعا بەرىلەتىن سىياقى كولەمىن جاريالادى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، الەم چەمپيونى اتانعان قۇراما 50 ميلليون دوللار الادى. ال فينالدا جەڭىلگەن كومانداعا 33 ميلليون دوللار بەرىلەدى.
قولا جۇلدەگە يە بولعان قۇراما 29 ميلليون دوللار يەلەنسە، ءتورتىنشى ورىن العان كومانداعا 27 ميلليون دوللار تولەنەدى.
سونداي-اق تۋرنيردى تومەنگى ورىنداردا اياقتاعان قۇرامالارعا دا سىياقى قاراستىرىلعان:
* 5-8 ورىندار - 19 ميلليون دوللار؛
* 9-16 ورىندار - 15 ميلليون دوللار؛
* 17-32 ورىندار - 11 ميلليون دوللار؛
* 33-48 ورىندار - 9 ميلليون دوللار.
بۇدان بولەك، FIFA الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن 48 قۇرامانىڭ ءارقايسىسىنا ۇيىمداستىرۋ شىعىندارىن وتەۋ ءۇشىن 1,5 ميلليون دوللاردان بولەدى.
2022-جىلى قاتاردا وتكەن الەم چەمپيوناتىمەن سالىستىرعاندا جۇلدە قورى ۇلعايىپ وتىر.
ماسەلەن، 2022 -جىلعى الەم چەمپيونى ارگەنتينا قۇراماسى FIFA دان 42 ميلليون دوللار العان. ال فينالعا دەيىن جەتكەن فرانتسيا قۇراماسىنا 30 ميلليون دوللار تولەنگەن.
قولا جۇلدەگەر اتانعان حورۆاتيا قۇراماسى 27 ميلليون دوللار يەلەنسە، ءتورتىنشى ورىن العان ماروككو قۇراماسى 25 ميلليون دوللار العان بولاتىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بيىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تۋرالى نەگىزگى دەرەكتەر تۋرالى جازعانبىز.