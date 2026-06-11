الەم چەمپيوناتىنا 40 جاستان اسقان بىرنەشە فۋتبولشى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا 40 نەمەسە 40 جاستان اسقان سەگىز فۋتبولشى بىردەن قاتىسا الادى.
بۇل تۋرنير تاريحىنداعى رەكوردتىق كورسەتكىش بولايىن دەپ تۇر، دەپ حابارلايدى ANI.
فيفا مالىمەتى بويىنشا، الداعى الەم چەمپيوناتىندا 40 جاستان اسقان ويىنشىلاردىڭ سانى الدىڭعى 22 الەم چەمپيوناتىنىڭ جالپى سانىنان اسادى.
ەڭ تانىمال فۋتبول ارداگەرلەرى قاتارىندا 41 جاستاعى پورتۋگاليا كاپيتانى كريشتيانۋ رونالدۋ بار. ول تۋرنيردەگى ەڭ ۇلكەن ويىنشى بولادى. سونداي-اق، مەكسيكا قاقپاشىسى گيلەرمە وچوا (40 جاس) جانە 39 جاسقا تولاتىن ليونەل مەسسي دە قاتىسادى. 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى رونالدۋ مەن وچوا ءۇشىن التىنشى الەم چەمپيوناتى بولۋى مۇمكىن.
تۋرنيردەگى ەڭ جاسى ۇلكەن ويىنشى 43 جاستاعى شوتلانديا قاقپاشىسى كرەيگ گوردون بولادى. الەم چەمپيوناتى تاريحىندا گوردوننان ۇلكەن جالعىز ويىنشى - 2018 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا 45 جاسىندا ويناعان مىسىرلىق فۋتبولشى ەسسام ەل حاداري.
تۋرنيردە ويناي الاتىن 40 جاستاعى ويىنشىلاردىڭ تىزىمىنە نەمىس قاقپاشىسى مانۋەل نويەر (40)، حورۆاتيالىق جارتىلاي قورعاۋشى لۋكا مودريچ، كابو-ۆەردە قاقپاشىسى ۆوزينيا جانە ۋرۋگۆايلىق قاقپاشى فەرناندو مۋسلەرا دا كىرەدى. مۋسلەرا تۋرنير باسىندا 40 جاسقا تولادى. وسىلايشا، 40 جاستان اسقان سەگىز ويىنشى الەم چەمپيوناتى الاڭىنا شىعۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، ءتۋرنيردىڭ ءوزى فيفا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى باسەكە بولادى. 48 ەلدەن بارلىعى 1248 ويىنشى قاتىسادى. ءىس-شارا 11 ماۋسىمنان 19-شىلدەگە دەيىن ا ق ش-تا، كانادادا جانە مەكسيكادا وتەدى.