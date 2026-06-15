الەم چەمپيوناتى: بۇگىن قانداي كەزدەسۋ كۇتىپ تۇر؟
استانا. KAZINFORM - الەم چەمپيوناتى بيىل ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ءوتىپ جاتىر. 48 قۇرامانىڭ ىشىندە الەم بىرىنشىلىگىندە ءبىرىنشى رەت باق سىناپ جاتقان ءتورت كوماندا بار.
وزبەكستان، يوردانيا، كابو-ۆەردە جانە كيۋراساو الپاۋىتتارمەن كۇش سىناسىپ كورمەك. سونىڭ ىشىندە بۇگىن كابو-ۆەردە الاڭعا شىعادى.
بۇگىن ەۋروپا چەمپيوندارى الەم بىرىنشىلىگىندەگى جولىن باستايدى. ولاردىڭ قارسىلاسى - كابو-ۆەردە قۇراماسى. بۇل - اتلانت مۇحيتىنىڭ جاعاسىنداعى شاعىن مەملەكەت ءۇشىن تۇساۋكەسەر ويىن. ولار العاش رەت الەم چەمپيوناتىندا دوپ تەبۋ مارتەبەسىنە يە بولدى. قوس قۇراما اراسىنداعى كەزدەسۋ كەشكى ساعات 21:00 دە باستالادى.
ودان كەيىن بەلگيا مەن ەگيپەت اراسىنداعى ماتچ كۇتىپ تۇر. ويىن تۇنگى ساعات 00:00 دە باستالادى. قىزىعى سول، «مانچەستەر سيتي» فۋتبولشىلارى دجەرەمي دوكۋ مەن ومار مارمۋش ءبىر-بىرىنە قارسىلاس اتانادى. تيبو كۋرتۋا تاعى ءبىر رەت مۇحامەد سالاحتىڭ اۋسەلەسىن بايقاپ كورەدى.
اتالعان ماتچتان سوڭ، ۇيقىڭىز كەلمەي جاتسا، 03:00 دە باستالاتىن ساۋد ارابياسى مەن ۋرۋگۆاي اراسىنداعى ويىندى تاماشالاۋعا كەڭەس بەرەمىز. ەستە بولسا، وسىدان ءتورت جىل بۇرىن ساۋد ارابياسى توپتىق كەزەڭدە ارگەنتينانى قاپى قالدىرىپ، سەنساتسيا جاساعان. بيىل دا سونداي عاجاپ وقيعا تىركەلمەسىنە كىم كەپىل؟!
بيىل بىرىنشىلىكتەگى كەزەسۋلەردىڭ دەنى تاڭمەن تالاسا باستالادى. سونىڭ ءبىرى - 06:00 دەگى يران مەن جاڭا زەلانديا اراسىنداعى ماتچ. G توبىنداعى اۋىس-تۇيىسكە اسەر ەتەتىن ويىن كاليفورنياداعى ينگلۆۋد قالاسىندا وتەدى.
14-ماۋسىمدا قانداي ەسەپ تىركەلدى؟
كەشەگى ەسەپتى ەسكە تۇسىرسەك، گەرمانيا ادەتتەگىدەي قارسىلاسىن اياعان جوق. سالقىنقاندى نەمىستەر كيۋراساو قۇراماسىن 7:1 ەسەبىمەن تاس-تالقان ەتىپ جەڭدى. نيدەرلاندى جاپونيامەن تەڭ تارقاستى (2:2). كوت-د’يۆۋار ءبىر دوپ ايىرماسىمەن ەكۆادوردان باسىم ءتۇستى. شۆەتسيا بولسا 5:1 ەسەبىمەن تۋنيستى قاپى قالدىرىپ، G توبىندا جەكە دارا كوش باستادى.