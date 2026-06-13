الەم چەمپيوناتى: «استانا» ويىنشىسى بوسنيا قۇراماسىنا گول سوعۋعا كومەكتەستى
استانا. KAZINFORM - «استانانىڭ» بوسنيالىق جارتىلاي قورعاۋشىسى يۆان باشيچ الەم چەمپيوناتىنىڭ كاناداعا قارسى ماتچىندا بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا قۇراماسىنىڭ نەگىزگى قۇرامىندا الاڭعا شىقتى، دەپ حابارلايدى «سپورت شرەدينگەرا» تەلەگرام-كانالى.
ق پ ل ويىنشىسى يۆان باشيچ ءوز قۇراماسىنىڭ العاشقى گولىنا ۇلەس قوستى. ول ورىنداعان بۇرىشتامادان كەيىن يوۆو لۋكيچ ەسەپ اشتى.
باشيچ 62-مينۋتتا الاڭنان شىقتى.
توپتىق كەزەڭدەگى ماتچ 1:1 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى. 21-مينۋتتا يوۆو لۋكيچ بوسنيا مەن گەرتسەگوۆينانى العا شىعارسا، 78-مينۋتتا كايل لارين تارازى باسىن تەڭەستىردى. بۇل 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنداعى العاشقى تەڭ ناتيجە.
كانادا قۇراماسى ءۇشىن بۇل تاريحي كورسەتكىش بولدى. كوماندا الەم چەمپيوناتتارى تاريحىندا العاش رەت ماتچتا جەڭىلمەدى. كانادالىقتار بۇعان دەيىن 1986 جانە 2022-جىلعى مۋنديالدارعا قاتىسقان.
بوسنيا مەن گەرتسەگوۆينا قۇراماسى ءوز تاريحىنداعى ەكىنشى الەم چەمپيوناتىندا ونەر كورسەتىپ جاتىر. 2014-جىلعى تۋرنيردە ولار يراندى جەڭىپ، ارگەنتينا مەن نيگەرياعا جول بەرگەن ەدى.
وسى توپتاعى قاتار مەن شۆەيتساريا قۇرامالارىنىڭ كەزدەسۋى 14-ماۋسىم كۇنى ساعات 00:00 دە وتەدى. ال ساعات 06:00 دە ا ق ش پەن پاراگۆاي قۇرامالارى كەزدەسەدى. بۇل ماتچتا تۋرنير قوجايىندارىنىڭ ءبىرى ا ق ش قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنداعى العاشقى ويىنىن وتكىزەدى.
ايتا كەتەيىك، فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىندا تورەشى العاش رەت ءۇش قىزىل قاعاز كورسەتتى.