الەم چەمپيوناتى-2026 جەڭىمپازدارى تاريحتا العاش رەت چەمپيون جۇزىگىنە يە بولادى
استانا. KAZINFORM - كۋبوك پەن التىن مەدالداردان باسقا، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپاز كومانداسىنا جەڭىستىڭ جاڭا سيمۆولى - چەمپيون جۇزىكتەرى تابىستالادى.
چەمپيوندار جۇزىگى جوباسى تۋرنيردىڭ وتكىزىلۋ جىلىنا سايكەس كەلەتىن 2026 دانامەن شەكتەلەدى. ونىڭ ىشىندە 30 ۋلترا-ەكسكليۋزيۆتى جۇزىك الەم چەمپيوندارى ءۇشىن ساقتالادى، ال 1996 سى بۇكىل الەمدەگى جانكۇيەرلەر مەن كوللەكتسيونەرلەرگە قولجەتىمدى بولادى.
ءار ساقينانىڭ ەكى جاقتى ديزاينى بار. ءبىر جاعىندا فيفا الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى، ال ەكىنشى جاعىندا جەڭىمپاز ەلدىڭ تۇستەرى مەن بەلگىلەرى بولادى.
چەمپيوندار جۇزىگى ءاربىر ويىنشى مەن قىزمەتكەر ءۇشىن جەكە جاسالىپ، سەريالىق نومىرلەرى مەن ءتۇپنۇسقا سەرتيفيكاتتارىمەن بىرگە تابىستالادى.
- فينالدان كەيىن بىردەن جەڭىمپاز كوماندانىڭ كاپيتانى مەن باس باپكەرىنە ۋاقىتشا جۇزىكتەر بەرىلەدى. 30 ساقينانىڭ ءارقايسىسى ارنايى تاپسىرىس بويىنشا جاسالادى جانە كەيىنىرەك رەسمي تۇردە تابىستالادى. بۇل ولاردىڭ جەتىستىگىن ءومىر بويى ەستەرىندە ساقتاپ تۇرادى، - دەلىنگەن فيفا مالىمدەمەسىندە.
بۇعان دەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى ستاديونعا Louis Vuitton چەمودانىمەن جەتكىزىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.