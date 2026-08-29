نەپال مەن تيبەتتەگى الاپات سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - نەپالدىڭ تابيعي اپاتتار قاۋپىن ازايتۋ جانە باسقارۋ جونىندەگى ۇلتتىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازا تاپقاندار سانى 579 ادامعا جەتىپ، ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارى 2 مىڭعا جۋىقتادى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ب ا ق-تارىنىڭ حابارلاۋىنشا، تيبەتتە كەمىندە بەس ادام قازا تاۋىپ، تاعى 558 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، سارسەنبى كۇنى تاسقىن سۋ شەكارالىق ايماقتى باسىپ، ۇيلەر مەن جولداردى شايىپ كەتكەن.
قۇتقارۋشىلار اپاتتان امان قالعاندارعا جەتۋ ءۇشىن ۋاقىتپەن ساناسۋعا تۋرا كەلىپ وتىرعانىن ايتادى. بۇعان قوسا، وڭىردە جاڭا سۋ تاسقىنى بولۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ كۇشەيدى.
كوشكىنگە نە سەبەپ بولدى؟
العاشقىدا نەپال مەن تيبەت شەكاراسىندا جەر سىلكىنىسى بولعانى حابارلانىپ، كوپشىلىك جەراستى دۇمپۋلەرى كوشكىنگە، ال ول ءوز كەزەگىندە سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جويقىن سۋ تاسقىنىنا سەبەپ بولدى دەپ بولجاعان.
الايدا كەيىن ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتى (USGS) اپاتقا مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋى سەبەپ بولعانىن راستادى. ياعني الىپ مۇزدىقتىڭ ءوزى نەمەسە ونىڭ ءبىر بولىگى بۇزىلىپ، وپىرىلىپ تۇسكەن.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، وپىرىلعان مۇزدىقتىڭ اڭعار تۇبىنە سوعىلعانداعى قۋاتى سونشالىق، ودان ماگنيتۋداسى 5,2 بولاتىن سەيسميكالىق ءدۇمپۋ تىركەلگەن. بۇل ءوز كەزەگىندە وزەننىڭ تومەنگى اعىسىندا اپاتتى سالدارعا اكەلگەن.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اسا قۋاتتى تاسقىن سۋ مەن تاۋ جىنىستارى تريشۋلي جانە بحوتە-كوشي وزەندەرىنىڭ بويىمەن شامامەن 100 شاقىرىم جىلدامدىقپەن تومەن قاراي اعىپ، نەپالدىڭ سولتۇستىگىندەگى الپينيستەر مەن زياراتشىلار اراسىندا تانىمال ەلدى مەكەندەردى سۋ باسقان.
بەينەجازبالاردان نۋۆاكوت ايماعىنداعى تۇرعىندار قاۋىپسىز جەرگە قاشىپ بارا جاتقاندا، لاي مەن تاستان قۇرالعان الاپات تاسقىننىڭ عيماراتتاردى، جولدار مەن كولىكتەردى جايپاپ وتكەنىن كورۋگە بولادى.
تاعى ءبىر ۆيدەودا سۋ مەن لايدىڭ الىپ تولقىنى تريشۋلي وزەنىنىڭ بويىنداعى شاتقالمەن تومەن قاراي اعىپ، راسۋۆاگادحي شەكارا بەكەتىن جانە نەپال جاعىنداعى كوپقاباتتى عيماراتتى باسىپ قالعانى كورىنەدى.
شەكارانىڭ ارعى جاعىنداعى گيرونگ پورتى دا زارداپ شەكتى. تيبەت اۋىلدارىندا ادامداردىڭ قازا تاپقانى حابارلاندى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن نەپالدا 17 مىڭنان استام بالا تابيعي اپات ايماعىندا قالعانىن جازدىق.