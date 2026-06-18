الەمگە تانىمال انيماتسيالىق فيلمنىڭ جالعاسى قازاق تىلىندە كورسەتىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «ويىنشىقتار حيكاياسى 5» انيماتسيالىق فيلمىنىڭ جابىق كورسەتىلىمى ءوتتى.
Disney كومپانياسىنىڭ الەمگە تانىمال تۋىندىسىن ەندى قازاقستاندىق كورەرمەن كينوتەاترلاردان قازاق تىلىندە كورە الادى. دۋبلياج رەجيسسەرى شاح-مۇرات وردابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل فيلمدە كوپشىلىككە سۇيىكتى كەيىپكەرلەر جاڭا قىرىنان اشىلادى. تۋىندىنىڭ نەگىزگى ويى - جاھاندانۋ مەن سيفرلاندىرۋ داۋىرىندە بالا تاربيەسىنىڭ ماڭىزى.
- بەسىنشى ءبولىمىنىڭ دە ءساتى كەلدى. بۇل - ءوزى ەشقاشان ءبىر تاۋسىلمايتىن، ۇنەمى جاڭا قىر تابا بىلەتىن فرانشيزا. مىنا جاھاندانۋ، سيفرلاندىرۋ، جاڭا گادجەتتەر داۋىرىندە ونلاين ءومىر مەن الەۋمەتتىك جەلىلەر ءالى ساناسى بەكىمەگەن، بۇعاناسى قاتپاعان بالالار ءۇشىن قانشالىقتى كەرى اسەر تۋدىراتىنى تۋرالى ويدى جاقسى قوزعايدى. وسى جاعدايمەن بالا ەمەس، اكە-شەشەسى ەمەس، وسى ويىنشىقتار كۇرەسەدى. تۋىندى قازىرگى زاماندا ءوز بالاسىن وسىنداي گادجەت، سوسىن سيفرلىق بۋللينگتەن قورعاي الماعان اتا-انالارعا ءبىر ساباق بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
ايگىلى مۋلتفيلمدى قازاق تىلىندە دىبىستاۋعا زارينا كارمەن، اسان ءماجيت سىندى تەاتر جانە كينو ارتىستەرى اتسالىسقان.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى Disney ستۋدياسى «اۆاتار: وت پەن كۇل»، «ەليو»، «ليلو مەن ستيچ» جانە «اڭدار شاھارى 2» فيلمدەرىن قازاق تىلىنە دۋبلياجدادى. وعان دەيىن الەمدىك كينوكومپانيا «ويجۇمباق 2»، «موانا 2»، «مۋفاسا. ارىستان پاتشا» اتتى تۋىندىلارىن قازاق تىلىنە اۋدارۋعا تاپسىرىس بەرىپ، دۋبلياج جۇمىستارىن قارجىلاندىردى.