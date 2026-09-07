مال ۇرلىعى: 460 قا جۋىق كۇدىكتى ۇستالىپ، 3 مىڭنان استام مال يەلەرىنە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى قازاقستاندا مال ۇرلىعىنا قاتىستى 460 قا جۋىق كۇدىكتى ۇستالىپ، زاڭدى يەلەرىنە 3 مىڭنان استام مال قايتارىلدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ اراسىندا 107 قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەسى بار. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى پوليتسيا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار 460 قا جۋىق ادامدى ۇستالعان. ولاردىڭ ىشىندە 107 قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەلەرى بار. زاڭدى يەلەرىنە ءۇش مىڭنان استام مال قايتارىلعان.
- مال ۇرلىعى اۋىل تۇرعىندارى ءۇشىن ەڭ وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. سەبەبى كوپتەگەن وتباسى ءۇشىن مال شارۋاشىلىعى نەگىزگى تابىس كوزى. سوندىقتان مال ۇرلىعىمەن اينالىساتىن قىلمىستىق توپتاردى انىقتاۋعا جانە ولاردىڭ جولىن كەسۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. تامىز ايىندا باتىس قازاقستان وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جىلقى جانە ءىرى قارا مال ۇرلىعىنا قاتىستى ءبىرقاتار قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادامدى ۇستادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
ولاردىڭ توعىز قىلمىس ەپيزودىنا قاتىسى بارى انىقتالدى. 15 تەن استام مال باسى ۇرلانعان. كۇدىكتىلەر جايىلىمدا جۇرگەن مالدى ۇرلاپ، ونى شالعاي ەلدىمەكەنگە ايداپ اپارىپ، سوندا سويعان. ال ەتتى كەيىننەن ساتۋ ماقساتىندا اقتوبە وبلىسىنا جەتكىزىپ وتىرعان. كۇدىكتىلەر قاماۋعا الىندى.
اۋىل تۇرعىندارىنا مالدى قاراۋسىز قالدىرماۋ، باقىلاناتىن جايىلىم ۇيىمداستىرۋ، GPS- ترەكەرلەردى پايدالانۋ، سونداي-اق مالدى ۋاقتىلى تاڭبالاۋ، چيپتەۋ جانە ەسەپكە الۋ ۇسىنىلادى. مۇنداي شارالار ۇرلىق تاۋەكەلىن ازايتۋعا، ال قىلمىس جاسالعان جاعدايدا ۇرلانعان مالدى ىزدەپ تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پوليتسيا مال ۇرلىعىنىڭ الدىن الۋ جانە اشۋ، ازاماتتاردىڭ مۇلكىن قورعاۋ، سونداي- اق كىنالىلەردى زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، ب ق و -نىڭ شىڭعىرلاۋ اۋدانىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مال ۇرلىعىنىڭ بىرنەشە دەرەگىن اشتى. جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ەكى ادامنىڭ مال ۇرلىعىنىڭ توعىز دەرەگىنە قاتىسى بار ەكەنى انىقتالدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كۇدىكتىلەر بىرنەشە اي ىشىندە بەس ءىرى قارا مەن التى جىلقىنى ۇرلاعان.