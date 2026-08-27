نەپال-قىتاي شەكاراسىنداعى كوشكىن: قازا تاپقاندار سانى 300 دەن استى
استانا. KAZINFORM - قىتايمەن شەكاراداعى كوشكىن سالدارىنان نەپالدا قازا تاپقاندار سانى ارتىپ كەلەدى، جۇزدەگەن جەرگىلىكتى تۇرعىن مەن شەتەلدىك ازامات ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بەيسەنبى كۇنى ۆەدومستۆولىق باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى لين جيان قىتاي تاراپى نەپال جاعىمەن تىعىز بايلانىس ورناتىپ، ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن بىرلەسىپ اتقارىپ جاتقانىن ايتتى.
- زارداپ شەككەن ايماقتىڭ نەپال جاعىندا شامامەن 100 قىتاي ازاماتى ءالى دە ىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن. نەپالداعى قىتاي ەلشىلىگى بۇل اقپاراتتى نەپال جاعىمەن بىرلەسىپ تەكسەرىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ديپلومات زارداپ شەككەن ايماقتاعى قىتاي ازاماتتارىن دەرەۋ قاۋىپسىز جەرلەرگە كوشىرۋگە جانە تابيعي اپاتتاردىڭ ءالى دە جالعاسۋ قاۋپىنە بايلانىستى ساقتىق شارالارىن قابىلداۋعا شاقىردى.
نەپال پوليتسياسى سوڭعى قازا تاپقاندار سانى 300 دەن اسقانىن حابارلادى. سول كۇنى نەپال تۋريزم باسقارماسى 644 تۋريستىڭ جوعالىپ كەتكەنىن حابارلادى، ونىڭ ىشىندە شامامەن 30 ەلدەن كەلگەن 517 شەتەلدىك ازامات جانە 127 جەرگىلىكتى تۇرعىن بار، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇعان دەيىن ءبىز نەپال-قىتاي شەكاراسىندا سۋ تاسقىنىنان جۇزدەگەن تۋريست ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.