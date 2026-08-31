نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى 5000 عا جۋىق ادام حابار-وشارسىز
استانا. KAZINFORM - نەپالدىڭ ۇلتتىق اپاتتاردى باسقارۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ەلدەگى قازا تاپقاندار سانى 903 كە جەتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
سونىمەن قاتار، نەپالدا حابار-وشارسىز كەتكەندەر سانى 4200 دەن استى.
مەملەكەتتىك ب ا ق-تىڭ مالىمەتى بويىنشا، قىتايدا 16 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 546 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.
وتكەن اپتادا سۋ تاسقىنى باستالعان جەردەن تومەن ورنالاسقان نەپالدىڭ چيتۆان اۋدانىنىڭ بيلىگى جاعالاۋدان تابىلعان بەلگىسىز مايىتتەردى جەرلەپ جاتىر.
مايىتتەردەن كەيىن مارقۇمنىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ ءۇشىن تۋىستارىنىڭ گەنەتيكالىق دەرەكتەرىمەن سالىستىرۋ ءۇشىن د ن ق ۇلگىلەرى الىنىپ جاتىر.
272 ءمايىتتىڭ 200 گە جۋىعى جەكسەنبى كۇنى جەرلەندى. شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، قالعان مايىتتەر بۇگىن جەرلەنۋى ءتيىس.
چيتۆان بيلىگى بۇعان دەيىن مايىتتەردىڭ وتە ناشار جاعدايدا ەكەنىن، بۇل ولاردىڭ جەكە باسىن انىقتاۋدى ايتارلىقتاي قيىنداتاتىنىن حابارلاعان بولاتىن.
نەپال پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ءاربىر جەرلەۋ مۇقيات قۇجاتتالادى. قابىرلەرگە سەريالىق نومىرلەر بەكىتىلەدى، ال د ن ق ۇلگىلەرى جانە مارقۇمدى انىقتاۋعا كومەكتەسەتىن باسقا دا قولجەتىمدى اقپارات ساقتالادى.
ايتا كەتەيىك، 26-تامىزدا نەپال-قىتاي شەكاراسى ماڭىندا كەنەتتەن بولعان سۋ تاسقىنى كوشكىنگە ۇلاستى. سۋ، بالشىق پەن تاس اعىنى اڭعارلار مەن اۋىلداردى شايىپ، ۇيلەردى، جولدار مەن كوپىرلەردى، باسقا دا ينفراقۇرىلىمدى قيراتتى.