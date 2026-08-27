نەپال-قىتاي شەكاراسىنداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنان كەيىن 400 دەن استام تۋريست ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى
استانا. KAZINFORM - كەنەتتەن بولعان سۋ تاسقىنى نەپال-قىتاي شەكاراسىنا جاقىن جەردە كوشكىن تۋدىرىپ، سالدارىنان جۇزدەگەن تۋريست ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى CNN.
اپات سالدارىنان قىتاي جاعىنداعى پورتقا اپاراتىن جولداردى جابىلىپ، بايلانىس پەن ەلەكتر قۋاتىمەن قامتاماسىز ەتۋ جەلىسى بۇزىلدى.
شەكارا وتكەلىمەن جول قاتىناسى ءۇزىلدى.
نەپال پوليتسياسى كەم دەگەندە 17 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.
ەلدىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، كەم دەگەندە 400 ساياحاتشى ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى، ولاردىڭ اراسىندا شەتەلدىك ازاماتتار بار.
بۇدان باسقا، سۋ تاسقىنى سالدارىنان نەپالدىڭ سولتۇستىگىندە سالىنىپ جاتقان گيدروەنەرگەتيكالىق جوبانىڭ 60 جۇمىسشىسى ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى.
Xinhua حابارلاۋىنشا، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ نەپالداعى كوشكىننەن كەيىن جوعالىپ كەتكەن ادامداردى ىزدەۋ جانە قۇتقارۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-جىگەردى سالۋدى تاپسىردى.
ول قىتاي قازىرگى ۋاقىتتا سۋ تاسقىنىن باقىلاۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىندە ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى مەن ءتيىستى مەكەمەلەردى ەڭ ناشار سەناريلەر مەن توتەنشە جاعدايلارعا دايىندالۋعا، سۋ تاسقىنى مەن تايفۋننىڭ الدىن الۋ شارالارىن تولىق جۇزەگە اسىرۋعا جانە ىقتيمال تاۋەكەلدەر مەن قاۋىپتەردى انىقتاۋ مەن ازايتۋدى كۇشەيتۋگە شاقىردى.