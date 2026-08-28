نەپال-قىتاي شەكاراسىندا سۋ تاسقىنى قۇرباندارىنىڭ سانى 500 ادامعا جاقىندادى
استانا. KAZINFORM - نەپالدا كەنەتتەن بولعان سۋ تاسقىنى مەن لاي كوشكىنىنەن قازا تاپقاندار سانى 469 ادامعا جەتتى، تاعى 977 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى.
بيلىك مالىمەتىنشە، قىتايدا بەس ادام قازا بولىپ، 500 دەن استامى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
نەپال پوليتسياسىنىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس، جۇما كۇنى تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا جاراقات العان 84 ادام اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلدى. ىزدەۋ-قۇتقارۋ وپەراتسياسىنا 4300 دەن استام پوليتسيا قىزمەتكەرى جۇمىلدىرىلدى. قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن 1545 ادام قۇتقارىلدى.
تۇسكى ۋاقىتتا پوليتسيا سۋ تاسقىنى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاپ، تۇرعىندار مەن قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قاتىسۋشىلاردى قاۋىپسىز ايماقتارعا كوشۋگە شاقىردى.
CCTV مالىمەتىنشە، نەپال-قىتاي شەكاراسىنداعى كوشكىن سالدارىنان پايدا بولعان كول جۇما كۇنى ارناسىنان اسىپ، تاسي باستادى. تاسقىن قاۋپىنە بايلانىستى بارلىق قىتايلىق قۇتقارۋشىلارعا قاۋىپسىز ايماققا شەگىنۋگە بۇيرىق بەرىلدى.
قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بەيسەنبى كۇنگى جاعداي بويىنشا كولدە شامامەن 2 ميلليون تەكشە مەتر سۋ بولعان، الداعى ءۇش كۇندە وعان 3 ميلليون تەكشە مەتر سۋ قۇيىلادى - بۇل شامامەن 1200 وليمپيادالىق باسسەينگە تەڭ، ال ەڭ جوعارى اعىن 1-قىركۇيەكتە بولادى دەپ شامالانىپ وتىر.
نەپال تاۋلى ايماقتاعى ونداعان كوپىر مەن شاقىرىم جولداردىڭ قيراۋىنا بايلانىستى ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقاندىقتان قازىرگى ۋاقىتتا شەتەلدىك كومەككە مۇقتاج ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن Kazinform نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنا لحەندە وزەنىنىڭ ارناسىن ۋاقىتشا بوگەپ قالعان مۇزدىق پەن تاۋ جىنىستارىنىڭ وپىرىلۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدى. تابيعي بوگەت بۇزىلعاننان كەيىن قۋاتتى سۋ اعىنى وزەننىڭ تومەنگى اعىسىنا قاراي ۇمتىلعان.
سونداي-اق سۋ تاسقىنىنان كەيىن جوعالعاندار اراسىندا قازاقستان ازاماتى بارىن حابارلاعان بولاتىنبىز. ول تۋريستىك توپ قۇرامىندا نەپالدان قىتايعا وتكەن. قازاقستاندىق ديپلوماتتار ونىڭ قاي جەردە ەكەنىن انىقتاپ جاتىر.
27-تامىزدا نەپال مەن قىتاي اۋماعىندا مىڭنان استام ادامنىڭ ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانىن جازعان ەدىك. سول كەزدە قىتايدىڭ شيزاڭ ايماعىندا 558 ادام، ونىڭ ىشىندە 260 شەتەلدىك ىزدەستىرىلىپ جاتقان.