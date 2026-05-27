الەمدە كوشىپ-قونۋعا ەڭ قولايلى ەلدەر رەيتينگى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - رەيتينگتە 82 ەل ءومىر ءسۇرۋ قۇنى، تاماق، جالداۋ اقىسى، يپوتەكا جانە ساتىپ الۋ قابىلەتى سياقتى 34 كورسەتكىش بويىنشا باعالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
Remitly كومپانياسى ءوزىنىڭ 2026-جىلعى يمميگراتسيا يندەكسىن جاريالادى. وندا 82 ەل ءومىر ءسۇرۋ قۇنى (ازىق-تۇلىك، جالداۋ اقىسى، يپوتەكا جانە ساتىپ الۋ قابىلەتى)، مادەني ورتا، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى، باقىت، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قاۋىپسىزدىك جانە تابىس دەڭگەيى سياقتى 34 كورسەتكىش بويىنشا باعالانادى.
شۆەيتساريا بيىلعى رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىن الدى، ءبىر جىل بۇرىن ول ەكىنشى ورىندا بولعان.
Remitly ەسەبىنە سايكەس، شۆەيتساريا ءوزىنىڭ ەرەكشە تابىس الەۋەتىمەن (ەل بۇل كورسەتكىش بويىنشا الەمدە ءبىرىنشى ورىندا)، مەديتسينالىق كومەككە جاقسى قولجەتىمدىلىك جانە جوعارى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىمەن ەرەكشەلەنەدى.
شۆەيتساريادان كەيىن وتكەن جىلى كوشباسشىلىقتان كەيىن ەكىنشى ورىن العان يسلانديا تۇر.
Remitly سولتۇستىك ەلدىڭ كۇشتى تابىس الەۋەتىن، جوعارى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن جانە جاقسى ەكولوگيالىق كورسەتكىشتەرىن اتاپ ءوتىپ، رەيتينگتە تومەندەۋى حالىقارالىق مەكتەپتەر سانىنىڭ قىسقارۋىمەن ءتۇسىندىردى.
ليۋكسەمبۋرگ جوعارى تابىس، جوعارى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى جانە جاقسى ۇيىمداستىرىلعان قوعامدىق كولىگىنىڭ ارقاسىندا تىزىمدە ءۇشىنشى ورىن الدى، بۇل ەلدى «ەۋروپانىڭ ءدال ورتاسىندا تۇراقتىلىق، موبيلدىلىك جانە جوعارى ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن» ىزدەيتىندەر ءۇشىن ەرەكشە تارتىمدى ەتتى.
العاشقى «بەستىككە» ەنگەن جالعىز ەۋروپالىق ەمەس ەل - اۋستراليا، ول «قوناقجاي يمميگرانتتار قاۋىمداستىعى، جاقسى تابىس تابۋ مۇمكىندىكتەرى جانە تابيعات اياسىندا دەمالىس ءومىر سالتىنىڭ» ارقاسىندا ءتورتىنشى ورىن الدى.
تىزىمدە بەسىنشى ورىندا گەرمانيا تۇر، Remitly ونى «ەۋروپانىڭ ەڭ ءىرى ەكونوميكاسىندا مۇمكىندىكتەر ىزدەيتىن يمميگرانتتار ءۇشىن سەنىمدى تاڭداۋ، كۇشتى ەڭبەك قۇقىقتارى جانە ۇزاق مەرزىمدى مانساپتىق پەرسپەكتيۆالارى بار» دەپ اتايدى.
ەلدە سونداي-اق جىلجىمايتىن مۇلىك تۇرعىسىنان ەڭ قولجەتىمدى كەيبىر قالالار ورنالاسقان.
قونىس اۋدارۋعا ەڭ قولايلى 10 ەل:
1. شۆەيتساريا
2. يسلانديا
3. ليۋكسەمبۋرگ
4. اۋستراليا
5. گەرمانيا
6. يرلانديا
7. ا ق ش
8. دانيا
9. نورۆەگيا
10. يسپانيا
