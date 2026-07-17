KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم كۋبوگى ستاديونعا Louis Vuitton چەمودانىمەن جەتكىزىلەدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي ستاديونىنا ارنايى جاسالعان Louis Vuitton چەمودانىندا جەتكىزىلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.

    ا
    Фото: robbreport.com

    الدىڭعى جاعىندا «Victory» (جەڭىس) جانە «Vuitton» دەگەندى بىلدىرەتىن التىن V ءارپى ويىپ جازىلعان، سونىمەن قاتار برەندتىڭ قولتاڭبالىق مونوگرامماسى جانە التىن جالاتىلعان جەز قورعانىشتارى بار.

    نەگىزى قوڭىر-سارعىش ءتۇستى بىلعارىدان جاسالعان جانە Louis Vuitton مەن FIFA سەرىكتەستىگىن ەسكە تۇسىرەتىن جازبامەن بەزەندىرىلگەن.

    بۇل فرانسۋز كومپانياسىنىڭ كۋبوك چەمودانىن بەسىنشى رەت جاساپ جاتقانى، ونى بۇرىن 2010، 2014، 2018 جانە 2022-جىلدارداعى تۋرنيرلەردە كورسەتكەن. Louis Vuitton سونىمەن قاتار فورمۋلا-1-مەن 10 جىلدىق كەلىسىمشارت اياسىندا ءىرى جارىس جولدارىنا ارنالعان ءساندى ارنايى كۋبوك چەموداندارىن جاساپ شىعاردى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يسپانيا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى ماتچتى قاشان جانە قايدان كورۋگە بولاتىنىن حابارلاعانبىز.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور