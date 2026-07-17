الەم كۋبوگى ستاديونعا Louis Vuitton چەمودانىمەن جەتكىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي ستاديونىنا ارنايى جاسالعان Louis Vuitton چەمودانىندا جەتكىزىلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
الدىڭعى جاعىندا «Victory» (جەڭىس) جانە «Vuitton» دەگەندى بىلدىرەتىن التىن V ءارپى ويىپ جازىلعان، سونىمەن قاتار برەندتىڭ قولتاڭبالىق مونوگرامماسى جانە التىن جالاتىلعان جەز قورعانىشتارى بار.
نەگىزى قوڭىر-سارعىش ءتۇستى بىلعارىدان جاسالعان جانە Louis Vuitton مەن FIFA سەرىكتەستىگىن ەسكە تۇسىرەتىن جازبامەن بەزەندىرىلگەن.
بۇل فرانسۋز كومپانياسىنىڭ كۋبوك چەمودانىن بەسىنشى رەت جاساپ جاتقانى، ونى بۇرىن 2010، 2014، 2018 جانە 2022-جىلدارداعى تۋرنيرلەردە كورسەتكەن. Louis Vuitton سونىمەن قاتار فورمۋلا-1-مەن 10 جىلدىق كەلىسىمشارت اياسىندا ءىرى جارىس جولدارىنا ارنالعان ءساندى ارنايى كۋبوك چەموداندارىن جاساپ شىعاردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يسپانيا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى ماتچتى قاشان جانە قايدان كورۋگە بولاتىنىن حابارلاعانبىز.