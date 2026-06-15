الەم كۋبوگى: سابىرجان اققالىقوۆ وزبەكستان بوكسشىسىمەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى. بۇل تۋرالى بوكس فەدەراتسياسى حابارلادى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 80 كەلىگە كوتەرىلۋگە شەشىم قابىلداعان سابىرجان اققالىقوۆ 1/16 فينالدا جارىس قوجايىنى حياباو ۋانگپەن جولىعىپ، قارسىلاسىنا ەش مۇمكىندىك قالدىرمادى. قورىتىندى ەسەپ: 5:0.
وسىلايشا سابىرجان اققالىقوۆ ەكىنشى اينالىمعا ءوتتى. ەندى وتانداسىمىز 17-ماۋسىم كۇنى الەم چەمپيونى جاۆوحير ۋمماتاليەۆپەن (وزبەكستان) كۇش سىناسادى.
ايتا كەتەيىك، نۇربەك ورالباي قارسىلاسىن ءۇش رەت نوكداۋنعا جىبەرىپ، مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى.