KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم كۋبوگى: سابىرجان اققالىقوۆ وزبەكستان بوكسشىسىمەن كەزدەسەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى. بۇل تۋرالى بوكس فەدەراتسياسى حابارلادى.

    Сабыржан Аққалықов
    Фото: ҚР ҰОК

    الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 80 كەلىگە كوتەرىلۋگە شەشىم قابىلداعان سابىرجان اققالىقوۆ 1/16 فينالدا جارىس قوجايىنى حياباو ۋانگپەن جولىعىپ، قارسىلاسىنا ەش مۇمكىندىك قالدىرمادى. قورىتىندى ەسەپ: 5:0.

    وسىلايشا سابىرجان اققالىقوۆ ەكىنشى اينالىمعا ءوتتى. ەندى وتانداسىمىز 17-ماۋسىم كۇنى الەم چەمپيونى جاۆوحير ۋمماتاليەۆپەن (وزبەكستان) كۇش سىناسادى.

    ايتا كەتەيىك، نۇربەك ورالباي قارسىلاسىن ءۇش رەت نوكداۋنعا جىبەرىپ، مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور