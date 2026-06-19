الەم كۋبوگى: ءتورت بوكسشىمىز جارتىلاي فينالعا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - گۋياندا (قىتاي) بوكستان الەم كۋبوگى كەزەڭىنىڭ بەسىنشى جارىس كۇنى اياقتالدى.
الەم كۋبوگىنىڭ شيرەك فينالىنا 29 ەلدىڭ سپورتشىلارى ءوتتى. جالپى، تۋرنيرگە 44 ەلدەن 300 بوكسشى كەلگەن. سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق قۇرامانىڭ 17 وكىلى جارىسقا قاتىسىپ، 11 ءى جۇلدەگە تالاستى. شيرەك فينالدا وزبەكستاننان - 14، قىتايدان - 12، قازاقستاننان 11 سپورتشى باق سىنادى.
شيرەك فينال وڭاي بولعان جوق. ناتيجەسىندە، قۇرامادان ءتورت بوكسشى جارتىلاي فينالعا ءوتتى. 70 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ونەر كورسەتەتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ وزبەك شاۆكاتجون بولتايەۆتى جەڭىپ، كەم دەگەندە قولاعا قول سوزاتىن بولدى.
سونداي-اق سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن) دا جارتىلاي فينالعا شىقتى. قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى قىرعىز انۆارجان حودجيەۆتەن باسىم ءتۇستى. ايەلدەر اراسىنداعى جارىستا ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلىگە دەيىن) وڭتۇستىك كورەيا وكىلى و ەن دجيدى سەنىمدى تۇردە جەڭدى. 2 دۇركىن الەم چەمپيونى، 65 كەلىدەگى ايدا ابىكەيەۆا شيرەك فينالدا ا ق ش وكىلى ماريە روسەندومەن كەزدەسىپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ال لاۋرا ەسەنكەلدى (70 كەلىگە دەيىن) مەن تيمۋر نۇرسەيىتوۆ (75 كەلىگە دەيىن) جارىستى شيرەك فينال كەزەڭىندە اياقتادى. وعان قوسا 2 دۇركىن الەم چەمپيونى، 51 كەلىدەگى الۋا بالقىبەكوۆا ءۇندى ميناكشيمەن (ءۇندىستان) كەزدەسىپ، قارسىلاسىنا جول بەردى.
ايتا كەتەيىك، كەشكى سەسسيادا ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) شارشى الاڭعا شىعادى.