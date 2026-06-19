KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم كۋبوگى: ايدا ابىكەيەۆا جارتىلاي فينالعا ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - بوكستان قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگى كەزەڭىنىڭ شيرەك فينالدىق جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر.

    ا
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    بۇگىن شارشى الاڭدا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى، 65 كەلىدەگى ايدا ابىكەيەۆا شيرەك فينالدا ا ق ش وكىلى ماريە روسەندومەن كەزدەستى.

    3 راۋندتا دا وتانداسىمىز قارسىلاسىنا قاراعاندا ناتيجەلى سوققىلارىن دارىتىپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيونى، 70 كەلىدە ەڭ تاجىريبەلى بوكسشى سانالاتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ شيرەك فينالدا شاۆكاتجون بولتايەۆپەن (وزبەكستان) جولى ءتۇيىسىپ، قارسىلاسىن جەڭدى.

    2 دۇركىن الەم چەمپيونى، 50 كەلىدەگى سانجار تاشكەنباي شيرەك فينالدا قىرعىزستان وكىلى انۆارجان حودجيەۆپەن جۇدىرىقتاسىپ، جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.

    تيمۋر نۇرسەيىتوۆ مەدال ءۇشىن تالاستا ەسە جىبەردى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور