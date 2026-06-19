الەم كۋبوگى: ايدا ابىكەيەۆا جارتىلاي فينالعا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگى كەزەڭىنىڭ شيرەك فينالدىق جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر.
بۇگىن شارشى الاڭدا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى، 65 كەلىدەگى ايدا ابىكەيەۆا شيرەك فينالدا ا ق ش وكىلى ماريە روسەندومەن كەزدەستى.
3 راۋندتا دا وتانداسىمىز قارسىلاسىنا قاراعاندا ناتيجەلى سوققىلارىن دارىتىپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيونى، 70 كەلىدە ەڭ تاجىريبەلى بوكسشى سانالاتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ شيرەك فينالدا شاۆكاتجون بولتايەۆپەن (وزبەكستان) جولى ءتۇيىسىپ، قارسىلاسىن جەڭدى.
2 دۇركىن الەم چەمپيونى، 50 كەلىدەگى سانجار تاشكەنباي شيرەك فينالدا قىرعىزستان وكىلى انۆارجان حودجيەۆپەن جۇدىرىقتاسىپ، جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.
تيمۋر نۇرسەيىتوۆ مەدال ءۇشىن تالاستا ەسە جىبەردى.