الەمدە جاڭا الەۋمەتتىك جەلى پايدا بولدى: ونىڭ ەرەكشەلىگى نەدە؟
امەريكالىق IT- الىپتارىنا بالاما بولاتىن جاڭا W الەۋمەتتىك جەلىسى ىسكە قوسىلدى. ونىڭ بەتا- نۇسقاسى پايدالانۋعا بەرىلدى. ەۋروپالىق كوميسسيا پلاتفورماعا رەسمي تۇردە قوسىلعانىن جاريالادى.
شۆەتسيادا قۇرىلعان W الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - تەك راستالعان پايدالانۋشىلارعا عانا قولجەتىمدى بولۋى. تىركەلۋ ءۇشىن قولدانۋشىلار جەكە باسىن ناقتى اتى-جونىمەن نەمەسە ءتولقۇجات نە جەكە كۋالىك ارقىلى ارنايى W Identity جۇيەسىندە راستاۋى قاجەت. وسىلايشا ازىرلەۋشىلەر بوتتار مەن جالعان اككاۋنتتاردىڭ سانىن ازايتىپ، پايدالانۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋدى كوزدەيدى. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، پلاتفورماداعى بارلىق دەرەك ەۋروپادا ورنالاسقان سەرۆەرلەردە ساقتالىپ، ەۋرووداقتىڭ دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ تالاپتارىنا سايكەس وڭدەلەدى. سونىمەن قاتار جوبا تەك جەكە ينۆەستورلاردىڭ قارجىسىنا قۇرىلعان.
ەۋروكوميسسيا بۇعان دەيىن ينتەرنەتتە تاراعان «W الەۋمەتتىك جەلىسىن ەۋرووداق قارجىلاندىرىپ جاتىر» دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعارعان. پلاتفورمانى قازىردىڭ وزىندە ەۋروكوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن مەن ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتا پايدالانىپ ءجۇر. جاڭا الەۋمەتتىك جەلىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ەۋروپانىڭ تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىككە ۇمتىلىسىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. سوڭعى جىلدارى ەۋرووداق امەريكالىق Big Tech كومپانيالارىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، جەكە دەرەكتەردى قورعاۋعا باسىمدىق بەرىپ كەلەدى. وسى ماقساتتا ەۋروپادا Bulle, Eurosky, Monnett جانە eYou سياقتى بىرنەشە بالاما الەۋمەتتىك پلاتفورما دا ىسكە قوسىلدى.
24.kz