الەمدە حالىق سانى ازايىپ بارادى - نەمىس دەموگرافى
استانا. kazinform - الەمدە 8 ميللياردتان استام ادام ءومىر سۇرسە دە، كوپ ەلدە حالىق سانى ازايىپ بارادى.
نەمىس دەموگرافى مارتين بۋيارد قازىر دۇنيەجۇزىندە بالا سانى ازايعانىن ايتىپ، دابىل قاقتى. بۇل تۋرالى Bild اگەنتتىگى جازدى.
ۆيسبادەندەگى فەدەرالدىق دەموگرافيا ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋلەر ديرەكتورى مارتين بۋيارد گەرمانيادا تۋۋ دەڭگەيى ءار ايەلگە شاققاندا 1 جارىم بالاعا دا جەتپەيتىنىن ايتىپ، بۇل كورسەتكىش قاۋىپتى دەپ سانادى. دەموگرافيادا 1,5 تەن تومەن كورسەتكىش كريتيكالىق دەپ ەسەپتەلەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، حالىقتى تۇراقتى كوبەيتۋ ءۇشىن شامامەن 2,1 بالا قاجەت. سول كەزدە عانا ەلدە جاستار جەتكىلىكتى بولىپ، حالىق قارتايا بەرمەيدى. حالىق سانىنىڭ ازايۋى ۇلكەن پروبلەما ەمەس. ەڭ ماڭىزدىسى - حالىقتىڭ جاس قۇرىلىمى.
- گەرمانيادا 85 ميلليون نەمەسە 70 ميلليون ادام ءومىر سۇرسە دە ومىر ساپاسىنا اسەر ەتپەيدى. ەگەر جاستار سانى ازايىپ، زەينەتكە شىعاتىن ادامدار كوپ بولسا، وندا جاعداي قاۋىپتى بولادى، - دەيدى ول.
بۇل داعدارىستىڭ قاۋىپتىلىگى ول باياۋ جانە بايقالماي داميدى: بۇگىن دۇنيەگە كەلمەگەن بالالاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى 20 جىلدان كەيىن عانا سەزىلەدى. ول كەزدە كاسىپتىك مەكتەپتەردە وقۋشىلار، بىلىكتى ماماندار جانە سالىق تولەۋشىلەر جەتىسپەيتىن بولادى.
- ماسەلە 40 جىل بۇرىن بۇل تەك كەيبىر ەۋروپا ەلدەرىنە جانە جاپونياعا قاتىستى ەدى. قازىر الەمنىڭ كوپ ەلىن قامتيدى،-دەيدى بۋيارد.
ەرەكشەلىك - افريكا مەن اراب ەلدەرى.
جاعداي اسىرەسە ازيادا كۇردەلى. وڭتۇستىك كورەيادا ءبىر ايەلگە شاققاندا تۋۋ دەڭگەي شامامەن 0,8 بالا بولسا، گونكونگتا ودان دا تومەن. ال افريكا مەن اراب ەلدەرى كەرىسىنشە.
بۋياردتىڭ ايتۋىنشا، كوپ ادام وتباسىلى بولۋدى قالايدى، الايدا دەنى بالالى بولۋدى كەيىنگە قالدىرىپ كەلەدى.
- ادامدار بالالى بولۋدى كەيىنگە قالدىرعان سايىن، ءوز ارماندارىن جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىگى ازايا بەرەدى،-دەيدى دەموگراف.
ايتا كەتەيىك، جاپونيادا دەموگرافيالىق قۇلدىراۋ 45 جىل قاتارىنان جالعاسىپ كەلەدى.