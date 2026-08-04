مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرى: قازاقستان 42 ەلدىڭ نارىعىنا شىعۋعا رۇقسات الدى
استانا. KAZINFORM - قىتايعا 21 ءتۇرلى ءونىمدى جەتكىزۋگە ارنالعان فيتوسانيتاريالىق تالاپتار كەلىسىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.
- ماي-توڭماي سالاسى دا تۇراقتى دامىپ كەلەدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كۇنباعىس مايىنىڭ ەكسپورتى %41 عا، ال تازارتىلعان كۇنباعىس مايىنىڭ ەكسپورتى 2,1 ەسەگە ءوستى. قازاقستاندىق ءونىم قىتايعا، ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنە، ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە، اۋعانستاندى جانە يراندى قوسا العاندا، 20 دان استام ەلگە ەكسپورتتالادى،-دەدى ا. سۇلتانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتاندىق ءونىمدى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا ۆەتەريناريالىق جانە سانيتاريالىق كەدەرگىلەردى جويۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر.
- قازاقستاننىڭ مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرى 42 ەلدىڭ نارىعىنا شىعارۋعا رۇقسات الدى. 2026-جىلعى مامىردا ەلىمىزدىڭ بۇكىل اۋماعى ۆاكتسيناتسيا جۇرگىزىلەتىن اۋسىل اۋرۋىنا توسقاۋىل قويۋ بويىنشا قولايلى ايماق رەتىندە رەسمي تانىلدى. بۇل ءتىرى مال مەن مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بويىنشا قىتايعا 21 ءتۇرلى ءونىمدى جەتكىزۋگە ارنالعان فيتوسانيتاريالىق تالاپتار كەلىسىلدى. قىتاي نارىعىنا ەكسپورتتاۋعا قۇقىعى بار كاسىپورىندار تىزىلىمىنە 3604 قازاقستاندىق كاسىپورىن ەنگىزىلدى. اتالعان شارالار قازاقستانعا الەمدىك ازىق-تۇلىك ەكسپورتتاۋشىلارى اراسىندا جەتەكشى ورىنداردى يەلەنۋگە مۇمكىندىك بەرۋدە.
- 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ۇن مەن زىعىر ەكسپورتى بويىنشا الەمدە 2-ورىندى، جاسىمىق ەكسپورتى بويىنشا - 4-ورىندى، كۇنباعىس مايى - 6-ورىندى، بيداي - 7-ورىندى، ارپا بويىنشا 8-ورىندى يەلەندى،-دەدى ا. سۇلتانوۆ.
بۇعان دەيىن ازىق-تۇلىك بويىنشا ەلدە نەگىزگى وتاندىق ونىمدەر قانشالىقتى قامتاماسىز ەتىلگەنىن جازعان ەدىك.