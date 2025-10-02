پاۆەل دۋروۆ قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت زەرتحاناسى اشىلعانىن مالىمدەدى
استانا. قازاقپارات - Digital Bridge فورۋمىندا پاۆەل دۋروۆ قازاقستاندا ج ي- زەرتحاناسى اشىلعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىر جىل بۇرىن قازاقستاندا ءبىزدىڭ العاشقى وڭىرلىك كەڭسەمىزدى اشتىق، قول جەتكىزگەن ناتيجەلەرگە وتە قۋانىشتىمىز. بۇگىن ءبىز Alem.ai عيماراتىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ارنايى زەرتحانانى اشاتىنىمىزدى قۋانا حابارلايمىن. ەڭ الدىمەن، ءبىز Telegram جانە قازاقستاننىڭ سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەرى اراسىنداعى بىرلەسكەن جوبانى جۇزەگە اسىرىپ وتىرمىز، بۇل جوبا جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىمەن قولعا الىنىپ وتىر. بۇل تەحنولوگيا ميللياردتان استام ادامعا جاساندى ينتەللەكت فۋنكسيالارىن قۇپيا تۇردە، اشىق جانە ءتيىمدى تۇردە پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز قازاقستاننىڭ سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەرى وسى جەلى ءۇشىن ەسەپتەۋ قۋاتتارىنىڭ العاشقى ءىرى جەتكىزۋشىسى بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى دۋروۆ.
فورۋمدا ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك، Sinovation Ventures جانە 01ai باس ديرەكتورى لي كاي فۋ، ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى، Google ساراپشىسى پيتەر نورۆيگ، G42 International كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى مانسۋر يبراگيم ءال مانسۋري، ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يليا سترەبۋلايەۆ ءسوز سويلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اتالعان فورۋمدا پرەزيدەنت ءاربىر جاڭا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ەڭ اۋەلى سيفرلىق فورماتتا جاساقتالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.