الەمدە اپتاپ، قۋاڭشىلىق جانە سۋ تاسقىنى قاۋپى ارتادى
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى قالىپتى دەڭگەيدەن جوعارى بولىپ، جاۋىن-شاشىن رەجيمى ايتارلىقتاي وزگەرۋى مۇمكىن. بۇعان كۇشەيىپ كەلە جاتقان ەل-نينو قۇبىلىسى سەبەپ بولادى، دەپ حابارلايدى دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيالىق ۇيىمى.
د م ۇ مالىمەتىنشە، ەل-نينو قۇبىلىسى بىرتىندەپ كۇشەيىپ كەلەدى جانە 2026 -جىلعى تامىز- قازان ايلارىندا جاھاندىق كليماتتىق ۇدەرىستەرگە باسىم ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلۋدە. سونىڭ سالدارىنان الەمنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى قالىپتى كورسەتكىشتەن جوعارى بولىپ، جاۋىن-شاشىننىڭ تارالۋىندا ەلەۋلى وزگەرىستەر بايقالماق.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇبىلىس دۇنيەجۇزىلىك مۇحيت سۋىنىڭ رەكوردتىق جىلىنۋىمەن جانە ءۇندى مۇحيتىنداعى وڭ ءديپولدىڭ قالىپتاسۋ ىقتيمالدىعىمەن قاتار ءجۇرىپ، الداعى ايلاردا كوپتەگەن ءوڭىردىڭ اۋا رايىنا اسەر ەتەدى.
د م ۇ ۇكىمەتتەرگە، گۋمانيتارلىق ۇيىمدارعا، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىنا، سونداي-اق كليماتتىق قاۋىپ-قاتەرگە وسال قاۋىمداستىقتارعا الدىن الا دايىندالۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن كليماتتىق اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتۋ مەن ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەلەرىن ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتىپ وتىر.
ۇيىمنىڭ جاھاندىق ماۋسىمدىق كليمات جونىندەگى اي سايىنعى بيۋللەتەنىنە سايكەس، ەل-نينو تامىز- قازان ارالىعىندا جوعارى قارقىنعا جەتۋى مۇمكىن.
الەمنىڭ جەتەكشى بولجام ورتالىقتارىنىڭ كوپمودەلدى ەسەپتەۋلەرى بويىنشا، تەڭىز بەتى تەمپەراتۋراسىنىڭ ماۋسىمدىق اۋىتقۋى نەگىزگى باقىلاۋ ايماقتارىندا 2,9 گرادۋستان اسادى دەپ كۇتىلۋدە.
سونىمەن قاتار ءۇندى مۇحيتىنداعى وڭ ديپولدىڭ قالىپتاسۋى دا بولجانىپ وتىر. بۇل كەزدە مۇحيتتىڭ باتىس بولىگى ادەتتەگىدەن جىلىراق، ال شىعىس بولىگى سالقىنداۋ بولادى. وسى فاكتورلار بىرىگىپ، اسىرەسە ءۇندى مۇحيتى الابىندا قۋاڭشىلىق، سۋ تاسقىنى جانە ورمان ورتتەرى قاۋپىن كۇشەيتۋى مۇمكىن. سونداي-اق اتلانت مۇحيتىنىڭ تروپيكالىق بولىگىندەگى سۋ تەمپەراتۋراسى دا ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى بولادى دەپ كۇتىلۋدە.
د م ۇ باس حاتشىسى سەلەستا ساۋلو ەل-نينو الەمدەگى ەڭ مۇقيات باقىلاناتىن كليماتتىق قۇبىلىستاردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بولجامداردىڭ ءوزى اپاتتاردىڭ الدىن المايدى، ءبىراق ۇكىمەتتەر مەن قوعامداستىقتارعا قاۋىپ-قاتەردى الدىن الا باعالاپ، دەر كەزىندە ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.