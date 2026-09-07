«الەم ارۋى-2026» جەڭىمپازى انىقتالدى: قازاقستان قانداي ناتيجە كورسەتتى؟
استانا. KAZINFORM - دومينيكان رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى دجوحەيرري مولا «الەم ارۋى-2026» حالىقارالىق سۇلۋلىق بايقاۋىندا باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى. بيىل 75 جىلدىعىن اتاپ وتكەن بايقاۋدىڭ فينالى العاش رەت ۆەتنامدا ۇيىمداستىرىلدى.
ءتاج كىمگە بۇيىردى؟
24 جاستاعى دجوحەيرري مولا پەداگوگ ءارى جۋرناليست بولىپ جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار ول قوعامدىق جوبالارعا اتسالىسادى. جەڭىمپازعا ءتاجدى بىلتىرعى «الەم ارۋى»، تايلاند وكىلى وپال سۋچاتا چۋانگسري تابىستادى.
ءبىرىنشى ۆيتسە-ميسس اتاعىن يسپانيا وكىلى ەليزابەت رەينەس يەلەنسە، مالايزيا اتىنان قاتىسقان تاانۋسيا چەتتي ەكىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
بۇل - دومينيكان رەسپۋبليكاسىنىڭ «الەم ارۋى» تاريحىنداعى ەكىنشى جەڭىسى. ەلگە العاشقى ءتاجدى 1982-جىلى مارياسەلا الۆارەس اكەلگەن ەدى.
بيىل الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلگەن 111 ارۋ باس جۇلدە ءۇشىن باق سىنادى. ءتورت اپتاعا سوزىلعان بايقاۋدىڭ شەشۋشى كەزەڭى نياچانگ قالاسىندا، تەڭىز جاعاسىنداعى اشىق الاڭدا ءوتتى.
قازاقستان اتىنان كىم قاتىستى؟
قازاقستان نامىسىن Miss Qazaqstan 2024 تيتۋلىنىڭ يەگەرى باعىم بالتابايەۆا قورعادى. 23 جاستاعى ارۋ وسكەمەن قالاسىنىڭ تۋماسى. ول سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىن «باستاۋىشتا وقىتۋ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
باعىم بالتابايەۆا حالىقارالىق ساحناعا ارنايى ازىرلەنگەن ۇلتتىق وبرازبەن شىقتى. كيىمنىڭ نەگىزگى سيمۆولى رەتىندە اققۋ تاڭدالعان. بۇل وبراز ارقىلى قازاق ايەلىنە ءتان سۇلۋلىق پەن نازىكتىكتى، دانالىق پەن ىشكى قايسارلىقتى كورسەتۋ كوزدەلگەن.
دەگەنمەن قازاقستاندىق ارۋ بايقاۋدىڭ ۇزدىك 40 قاتىسۋشىسىنىڭ قاتارىنا وتە المادى.
سۇلۋلىقپەن قاتار الەۋمەتتىك جوبا دا باعالاندى
«الەم ارۋى» بايقاۋى تەك سىرتقى سۇلۋلىقتى باعالاۋمەن شەكتەلمەيدى. قاتىسۋشىلار بىرنەشە اپتا بويى ءتۇرلى سىننان ءوتىپ، ءوز ەلىنىڭ مادەنيەتىن تانىستىرىپ، الەۋمەتتىك باستامالارىن ۇسىندى.
سونىڭ ىشىندە بايقاۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - Beauty With a Purpose باعدارلاماسى. ونىڭ اياسىندا ارۋلار قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان الەۋمەتتىك جانە قايىرىمدىلىق جوبالارىن تانىستىردى.
بيىل بۇل اتالىمدا مالايزيا وكىلى تاانۋسيا چەتتي ۇزدىك دەپ تانىلدى. ول نەگىزگى بايقاۋدا دا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، ەكىنشى ورىن يەلەندى.