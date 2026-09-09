الەمدە 1,7 ميلليونعا جۋىق ادام «ەرىكسىز شىلىم شەگۋدىڭ» قۇربانى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2023-جىلى الەمدە 2,7 ميللياردتان استام ادام «ەرىكسىز شىلىم شەگۋگە» ءماجبۇر بولىپ، سونىڭ زاردابىنان شامامەن 1,7 ميلليون ادام كوز جۇمدى.
بۇل تۋرالى Kazinform Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
«The Lancet» جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە الەمنىڭ 204 ەلى مەن وڭىرىندە «ەرىكسىز شىلىم شەگۋدىڭ» تارالۋى جانە ونىڭ ادام دەنساۋلىعىنا تيگىزەتىن اسەرى تالداندى.
بۇل كەلەڭسىز جايتتىڭ زاردابىن تارتقانداردىڭ تورتتەن بىرىنەن استامى - قورعانسىز بالالار. 2023-جىلى ولاردىڭ سانى شامامەن 767 ميلليون ادامعا جەتكەن.
بالالار اراسىنداعى ءولىم-ءجىتىمنىڭ نەگىزگى سەبەبى تومەنگى تىنىس جولدارىنىڭ ينفەكسيالارى بولسا، ەرەسەكتەردە جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى باسىم بولعان.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، «ەرىكسىز شىلىم شەگۋدىڭ»، ياعني وزگە ادام شەككەن تەمەكىنىڭ ءتۇتىنىن جۇتۋعا ءماجبۇر بولۋدىڭ زاردابى ءالى دە ادام دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى. وسىعان بايلانىستى، اسىرەسە، ايەلدەر مەن بالالاردى قورعاۋ ءۇشىن تەمەكىگە قارسى ءىس-شارالاردى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنى ايتىلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا تەمەكى باعاسىنىڭ قىمباتتاعانى جازىلعان بولاتىن.