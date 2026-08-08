اكىمدىكتەر تالاپكەرلەرگە نەشە ءبىلىم گرانتىن ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بولەتىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا ءوتىنىش قابىلداۋ باستالدى.
بيىل اكىمدىكتەر باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە رەزيدەنتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا بارلىعى 2392 ءبىلىم گرانتىن ءبولدى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
جىل سايىن اكىمدىكتەر وڭىرلەرگە قاجەتتى جانە باسىم باعىتتار بويىنشا مامانداردى ماقساتتى دايارلاۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن ۇسىنادى.
- بيىل جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە رەزيدەنتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا 2392 ءبىلىم بەرۋ گرانتىن ءبولدى،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ەڭ كوپ گرانت استانا قالاسىندا قاراستىرىلعان - 303. شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمدىگى 285، شىعىس قازاقستان وبلىسى 270 گرانت ءبولدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا – 211، اباي جانە تۇركىستان وبلىستارىندا – 200 دەن، اقمولا وبلىسىندا – 199، قاراعاندى وبلىسىندا – 198، اتىراۋ وبلىسىندا – 187، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 163 گرانت قاراستىرىلعان. قالعان وڭىرلەردىڭ ءارقايسىسى 100 گە جۋىق گرانت ۇسىندى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەر وزدەرى تاڭداعان جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا ءوتىنىش بەرۋى كەرەك.
وتىنىشكە ءبىلىم تۋرالى قۇجات، نەگىزگى ۇبت سەرتيفيكاتى، جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى، سونداي-اق بار بولعان جاعدايدا جەڭىلدىك ساناتىن راستايتىن قۇجاتتار قوسا تاپسىرىلادى.
- ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن بەرۋ تۋرالى شەشىمدى ءتيىستى اكىمدىك جانىنان قۇرىلعان ارنايى كوميسسيا قابىلدايدى. قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەرزىمى تۋرالى اقپاراتتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنان الۋعا بولادى، دەپ حابارلادى مينيسترلىك.