پاكىستاندا سوت جەتى ادامعا ايرىقشا جازا تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - پاكىستاندا قاتارىندا بىرەشە جۋرناليست، كوممەنتاتور، ينفليۋەنسەر، ساراپشى جانە بۇرىنعى اسكەري قىزمەتكەرى بار جەتى ادامعا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە ودان بولەك تە ءۇش باپ بويىنشا تاعى 10، 10 جانە 5 جىلدان باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى Dawn باسىلىمى جازدى.
يسلامابادتاعى تەرروريزمگە قارسى سوت ولاردى 2023 -جىلعى 9-مامىردا ەكس-پرەمەر-مينيستر يمران حاننىڭ تۇتقىندالۋىنان كەيىن بولعان تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە حالىقتى زورلىق-زومبىلىققا ارانداتتى جانە بۇلىكشىلەردى قولدادى دەپ تانىدى.
سوت شەشىمى 2-قاڭتار كۇنى سۋديا تاحير ابباس سيپرانىڭ توراعالىعىمەن سىرتتاي وتكەن سوت وتىرىسىنىڭ ناتيجەسىندە شىعارىلدى. سوتتالعاندار قاتارىندا يۋتۋبەر اديل رادجا، جۋرناليستەر ۆاجاحات سايد حان، سابير شاكير، شاحين سەحباي، تەلەجۇرگىزۋشى حايدەر رازا مەحدي، ساراپشى موەد پيرزادا جانە بۇرىنعى اسكەري قىزمەتكەر اكبار حۋسەين بار.
ايىپتاۋ تاراپىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ولار ينتەرنەت پلاتفورمالاردى پايدالانا وتىرىپ، مەملەكەتكە قارسى شابۋىلداردى قوزدىرعان، جەڭىلدەتكەن جانە كۇشەيتكەن، بۇل «مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا قارسى تسيفرلىق تەرروريزم» رەتىندە باعالانعان. تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە مەملەكەتتىك جانە اسكەري نىساندار دا بۇلىنگەن.
سوت ەكى نەگىزگى ايىپ بويىنشا - پاكىستانعا قارسى سوعىس اشۋ نەمەسە وعان جاردەمدەسۋ جانە قىلمىستىق ءسوز بايلاسقانى ءۇشىن كۇدىكتىلەرگە ءومىر بويعى تۇرمە جازاسىن تاعايىندادى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ ءارقايسىسىنا ەكى قىلمىس بويىنشا 500000 رۋپي كولەمىندە ايىپپۇل تولەۋ مىندەتتەلدى.
بۇدان بولەك، پاكىستان قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 121-A- بابى بويىنشا (پاكىستانعا قارسى سوعىس جۇرگىزۋ نەمەسە سوعان ارەكەت جاساۋ قىلمىسىنا قاتىستى ءسوز بايلاسۋ) 10 جىلعا قاتاڭ رەجيمدەگى تۇرمە جازاسى جانە 200000 رۋپي ايىپپۇل تاعايىندالدى.
سونداي-اق ولار پاكىستان قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 131-بابى بويىنشا (بۇلىككە ارانداتۋ نەمەسە ساربازدى، تەڭىزشى مەن اۋە كۇشتەرى قىزمەتكەرىن قىزمەتتىك مىندەتىن ورىنداماۋعا ۇگىتتەۋ) قوسىمشا 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە 200000 رۋپي ايىپپۇل جازاسىنا كەسىلدى.
بۇعان قوسا، 1997 -جىلعى تەرروريزمگە قارسى كۇرەس تۋرالى زاڭ اياسىندا ءۇش باپ بويىنشا ءارقايسىسى 5 جىلدان ءۇش قوسىمشا جازا تاعايىندالدى. سونىمەن بىرگە وسى ءۇش قىلمىستىڭ ءارقايسىسى ءۇشىن 200000 رۋپيدەن ايىپپۇل سالىندى.
سوت قاۋلىسىنا سايكەس، ەگەر ولار وزدەرىنە تاعىلعان كەز كەلگەن قىلمىس بويىنشا ايىپپۇلدى تولەمەگەن جاعدايدا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ مەرزىمى ءاربىر قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن التى ايعا ۇزارتىلادى.
بارلىق جازالار قاتار وتەلەدى. سوتتالعاندارعا جەتى كۇن ىشىندە يسلاماباد جوعارى سوتىنا شاعىم ءتۇسىرۋ قۇقىعى بەرىلدى. ەلگە ورالعان جاعدايدا ولاردى قاماۋعا الۋعا رۇقسات ەتىلگەن.
Amnesty International جانە «شەكاراسىز تىلشىلەر» ۇيىمدارى بۇل ءىستى بۇرىننان سىنعا الىپ، پاكىستاندا وپپوزيتسيالىق جانە سىنشىل پىكىرلەردى باسۋ ءۇشىن تەرروريزم مەن بۇلىك تۋرالى زاڭداردىڭ قولدانىلىپ جاتقانىن اتاپ وتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، پاكىستاندا بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر يمران حان ۇستالعاننان كەيىن حالىق نارازىلىققا شىققانىن جازعانبىز.