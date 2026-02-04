13:39, 04 - اقپان 2026 | GMT +5
پاكىستاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى
پاكىستان. KAZINFORM - پاكىستان پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف كۇتىپ الدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى مەن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى سۋرەتكە تۇسكەن سوڭ ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى ورىندالدى.
سودان كەيىن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ءبىر- بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى.