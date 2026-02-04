ق ز
    پاكىستاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى

    پاكىستان. KAZINFORM - پاكىستان پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف كۇتىپ الدى.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى مەن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى سۋرەتكە تۇسكەن سوڭ ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى ورىندالدى.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    سودان كەيىن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەردى.

    Президент Казахстана прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ءبىر- بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

     

