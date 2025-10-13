پاكىستان اسكەرىن جوعارى دايىندىققا كەلتىردى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستان شەكاراسىنداعى پاكىستان اسكەرى جوعارى اسكەري دايىندىق رەجيمىنە اۋىستىرىلدى. ويتكەنى دەمالىس كۇندەرى ەكى تاراپ اراسىنداعى قاقتىعىس ونداعان ادامنىڭ ءومىرىن قيدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاقتىعىستى توقتاتۋعا كومەكتەسەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
پاكىستاندىق شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، يسلاماباد 2600 شاقىرىمدىق شەكاراداعى وتكەلدەردى جاۋىپ، ونداعان جۇك كولىگى ەكى جاقتان تۇرىپ قالعاندىقتان، كورشىلەر اراسىنداعى شەكارالىق ساۋدا توقتاعان.
11-قازاندا كابۋل يسلامابادتى اۋعانستان جەرىنە اۋە شابۋىلدارى جاسادى دەپ ايىپتاعاننان كەيىن ەكى ەل شەكاراسىندا شەكارا كۇشتەرى اراسىندا قارۋلى قاقتىعىس بولدى.
جاعداي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ نازارىن اۋدارىپ، جاقىن ارادا بۇل ماسەلەنى شەشەتىنىن ايتتى.
- ەندى پاكىستان مەن اۋعانستان اراسىندا سوعىس بولىپ جاتىر دەپ ەستىدىم. مەن «قايتىپ كەلگەنشە كۇتەمىن» دەدىم. بىلەسىز بە، مەن قازىردىڭ وزىندە باسقا سوعىستى شەشىپ جاتىرمىن، مەن بىتىمگەرشىلىكتى قالاي جاساۋ كەرەكتىگىن بىلەمىن، - دەدى ترامپ جەكسەنبى كۇنى ۆاشينگتوننان يزرايلگە بارا جاتقان ۇشاق بورتىندا جۋرناليستەرگە.
پاكىستان ارمياسى دەمالىس كۇندەرى بولعان قاقتىعىستاردا 23-ساربازدىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. تاليبان توعىز جاۋىنگەرىنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى.
الايدا، ەكى تاراپ دالەلدەمەلەردى ۇسىنباي-اق، ءبىر-بىرىنە الدەقايدا كوپ شىعىن كەلتىردىك دەپ وتىر.
پاكىستان 200 دەن استام اۋعان جاۋىنگەرىن ءولتىردى دەپ مالىمدەسە، اۋعانستان 58 پاكىستاندىق ساربازدىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.
كابۋل جەكسەنبى كۇنى قاتار مەن ساۋد ارابياسىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا شابۋىلداردى توقتاتقانىن حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مامىر ايىنىڭ سوڭىندا پاكىستان مەن اۋعانستان اراسىندا باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتىنىڭ قۇرىلىسى كەزىندە قارۋلى قاقتىعىس بولعانىن حابارلاعان ەدىك.