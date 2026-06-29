پاكىستان مەن اۋعانستان شەكاراسىندا 29 سودىر كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - پاكىستاننىڭ قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى 28-ماۋسىمدا اۋعانستانمەن شەكارالاس حايبەر-پاحتۋنحۆا پروۆينسياسىندا قۇرلىقتاعى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، 29 سودىردىڭ كوزىن جويدى. بۇل تۋرالى پاكىستاننىڭ اقپارات جانە تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ ءمينيسترى اتتاۋللا تارار مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى پاكىستان- اۋعانستان شەكاراسى بويىندا بارلاۋ مالىمەتتەرى نەگىزىندە مۇقيات جوسپارلانعان قۇرلىقتاعى وپەراتسيا جۇرگىزدى. ودان كەيىن شەكارا ماڭىنداعى «دجاماات- ۋل-احرار» جانە «فيتنا ءال-حاۆاريدج» توپتارىنىڭ جاسىرىن بازالارى مەن لاگەرلەرىنە دالمە-ءدال سوققىلار جاسالىپ، ناتيجەسىندە 29 سودىردىڭ كوزى جويىلدى، - دەپ جازدى تارار ح الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
قۇرلىقتاعى وپەراتسيا بارىسىندا پاكىستان- اۋعانستان شەكاراسى بويىنداعى اتالعان توپتاردىڭ ءۇش نىساناسىنا شابۋىل جاسالىپ، قارۋ-جاراق پەن وق-ءدارى قويمالارى جويىلدى.
مينيستر پاكىستاننىڭ تەرروريزمگە قارسى وپەراتسيالارى ەل قاۋىپسىزدىگىنە سىرتتان تونەتىن ءارى شەتەلدەن قولداۋ كورەتىن كەز كەلگەن قاتەردى جويۋ ماقساتىندا تولىق قارقىنمەن جالعاساتىنىن اتاپ ءوتتى.
يسلام رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قوعاممەن بايلانىس جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى بىلتىر 2597 سودىردىڭ كوزىن جويعان.
وسى كەزەڭدە پاكىستان اۋماعىندا 5397 تەرروريستىك شابۋىل تىركەلىپ، سالدارىنان 1235 ادام قازا تاپتى. لاڭكەستىك ارەكەتتەردىڭ 70 پايىزدان استامى حايبەر-پاحتۋنحۆا پروۆينسياسىندا، ال شامامەن 29 پايىزى ەلدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى بەلۋدجيستان پروۆينسياسىندا بولعان. ەكى ءوڭىردىڭ دە اۋعانستانمەن ۇزاق شەكاراسى بار. پاكىستان بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءدال وسى ەل اۋماعىندا تەرروريستىك توپتاردىڭ لاگەرلەرى ورنالاسقان.