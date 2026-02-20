پاكياو لاس-ۆەگاستا جەكپە-جەككە شىعادى
استانا. قازاقپارات - فيليپپين بوكسشىسى مەنني پاكياو 18-ءساۋىر كۇنى لاس-ۆەگاستا رەسەيلىك رۋسلان پروۆودنيكوۆپەن جەكپە-جەك وتكىزەدى.
10 راۋندقا جوسپارلانعان ايقاس كورمە فورماتىندا ۇيىمداستىرىلادى.
47 جاستاعى پاكياو ءۇشىن بۇل - ۇزاق جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىنگى ەكىنشى جەكپە-جەك بولماق. ول 2021-جىلى مانسابىن اياقتاعانىن جاريالاعانىمەن، 2025-جىلى رينگكە قايتا ورالدى. بىلتىر شىلدە ايىندا WBC تۇجىرىمى بويىنشا چەمپيون ماريو بارريوسقا قارسى شارشى الاڭعا شىعىپ، كەزدەسۋ تەڭ ناتيجەمەن اياقتالعان ەدى.
فيليپپيندىك بوكسشى ءوز مانسابىندا سەگىز سالماق دارەجەسىندە الەم چەمپيونى اتانعان - الەمدىك سپورت تاريحىنداعى جالعىز سپورتشى.
ال رەسەيلىك 42 جاستاعى رۋسلان پروۆودنيكوۆ 2013-2014-جىلدارى WBO تۇجىرىمى بويىنشا ءبىرىنشى جارتىلاي ورتا سالماقتا چەمپيون بولدى. ونىڭ سوڭعى كاسىبي جەكپە-جەگى 2016 جىلى ءوتىپ، امەريكالىق دجون مولينا-كىشىگە ەسە جىبەرگەن.