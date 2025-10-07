اۋكسيوندا كارىم ماسىموۆتىڭ قانداي دۇنيە-مۇلكى ساتىلدى؟
استانا. KAZINFORM – ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى كارىم ماسىموۆتىڭ ۇيىندەگى ءساندى بۇيىمدار 7-قازاندا اۋكسيوندا ساتىلدى.
قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى بۇرىنعى ۇ ق ك باسشىسى كارىم ماسىموۆتىڭ ۇيىنەن تاركىلەنگەن 11 زاتتى ساتۋعا شىعاردى.
ولاردىڭ اراسىندا كوللەكتسيالىق قالامدار، تيىندار، قىلىشتار، قانجارلار، بالتالار، بەلبەۋ بار. اكتيۆتەردىڭ جالپى قۇنى 3,5 ميلليون تەڭگەدەن اسادى. اۋكسيون 7-قازاندا ءوتتى.
ساتىلعان بۇيىمدار
اۋكسيونعا ەكى قالام شىعارىلدى:
Montegrappa Italia دەگەن جازۋى بار قالام 925 كۇمىستەن جاسالعان. ونى 440 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ العان.
قۇران سۇرەلەرىمەن بەزەندىرىلگەن Visconti Firenze قالامى. ول 402 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعان.
ال «الما وتانى»، «استانا»، «بايتەرەك» جانە «قازاقستان كارتاسى» اتتى مونەتالار جيىنتىعى شامامەن 199 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعان.
كومپانيا كارىم ماسىموۆتىڭ ۇيىنەن تابىلعان قىلىشتاردى دا ساتقان: ولاردىڭ ءبىرى 930 مىڭ تەڭگەگە، ال ەكىنشىسى 837 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعان.
سونداي-اق، بولات قىنداعى قانجار 185 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعان.