اكەسىن ۇرىپ ءولتىردى دەپ ايىپتالعان سوتتالۋشىعا پروكۋرور 6 جىل 2 اي جازا سۇرادى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى شاردارا اۋدانى قوسسەيىت اۋىلىندا اكەسىن ۇرىپ-سوعىپ، قيناعان الماس ساداقبايەۆتىڭ ءىسى جەتىساي اۋداندىق سوتىندا قارالىپ جاتىر.
جەتىساي اۋداندىق سوتىندا پروكۋرور تۋعان اكەسىنە قاتىگەزدىكپەن ادام توزگىسىز قورلىق كورسەتكەن 41 جاستاعى الماس ساداقبايەۆتى 6 جىل 2 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى. وعان قىلمىستىق كودەكستىڭ «قيناۋ» بابى جانە «دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىرلىعى ورتاشا زيان كەلتىرۋ» بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
سوتتالۋشىنىڭ اكەسى مارقۇم 70 جاستاعى ەسىركەپ ساداقبايەۆ بۇعان دەيىن وزگە بالاسىنىڭ ۇيىندە تۇرعان. وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا ايىپتالۋشى اكەسىن قولىنا العان. اكەسىنىڭ دەنساۋلىعى ناشار بولعاندىقتان، ەرەكشە كۇتىمدى قاجەت ەتكەن. ايىپتالۋشى تامىز ايىنىڭ وزىندە اكەسىنە 3 رەت فيزيكالىق كۇش قولدانىپ، اسا قاتىگەزدىكپەن دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرگەن. قاريا كوپ ۇزاماي 2025 -جىلدىڭ 2 نەن 3- قىركۇيەگىنە قاراعان ءتۇنى كوز جۇمعان.
- سوتتالۋشى الماس ساداقبايەۆتى قىلمىستىق كودەكستىڭ 110-بابى 2-بولىگى 1-تارماعىمەن كىنالى دەپ تانىپ، 4 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى، ودان بولەك قىلمىستىق كودەكستىڭ 107-بابى 2-بولىگى 3-تارماعىمەن كىنالى دەپ تانىپ، 1 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى، ونشا قاتاڭ ەمەس جازانى نەعۇرلىم قاتاڭ جازاعا تولىق قوسۋ ارقىلى تۇپكىلىكتى 6 جىل 2 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرايمىن، - دەدى شاردارا اۋدانىنىڭ پروكۋرورى الماس ءالى.
جارىسسوزدە سويلەگەن جابىرلەنۋشىنىڭ زاڭدى وكىلى ءارى سوتتالۋشىنىڭ ءىنىسى باتىر ساداقبايەۆ سوتتان اكەسىن قيناعان اعاسىن جاۋاپقا تارتۋدى سۇرادى.
ال سوتتالۋشى الماس ساداقبايەۆ پەن ونىڭ قورعاۋشىسى جازانى جەڭىلدەتۋدى ءوتىندى. ساداقبايەۆ كىناسىن تولىق مويىنداپ، ىستەگەن ىسىنە وكىنەتىنىن ايتتى. ول بۇعان دەيىن ۇيلەنگەنىن، ءبىرىنشى نەكەسىنەن ءۇش بالاسى بار ەكەنىن جانە ولارعا اليمەنت تولەيتىنىن جەتكىزىپ، جاساعان ءىسى ءۇشىن باۋىرلارىمەن بىرگە كوپشىلىكتەن كەشىرىم سۇرادى.
15-قاڭتار كۇنى ساعات 11:00 دە سوتتالۋشىنىڭ سوڭعى ءسوزى تىڭدالادى. ودان كەيىن ءىس سوتتىڭ كەڭەسۋ بولمەسىندە قارالىپ، سوڭىنان سوت اكتىسى جاريالانادى.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا اكەسىن ۇرىپ، قورلىق كورسەتكەن تۇرعىن قاماۋعا الىنعانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن قايتىس بولعان قاريانىڭ مايىتىنە ەكسگۋماتسيا جاسالىپ، ساراپتاما تاعايىندالدى.
شارداراداعى قاريانىڭ ءولىمى بويىنشا ءىس سوتقا جولداندى.