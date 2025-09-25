اكەمنىڭ ءاربىر ءسوزى - زاڭ: ديماش قۇدايبەرگەن وزىنە وتباسىنىڭ قالاي ىقپال ەتكەنىن ايتتى
الەمگە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن «بيزنەس پود كاپوتوم» Youtube ارناسىنا بەرگەن ەرەكشە سۇحباتىندا اتا-اناسى مەن اتاسى جايلى جىلى ەستەلىكتەرىن ايتتى.
ءانشىنىڭ سوزىنشە، ونىڭ ونەرگە العاشقى قادام جاساۋىنا تۇرتكى بولعان جان - ءوزى «پاپا» دەپ ەركەلەتەتىن اتاسى.
«بۇگىنگى كۇنگى ءبىزدىڭ باقىتتى ساتتەرىمىز، ازدى-كوپتى جەتىپ جاتقان جەتىستىگىمىز تىكەلەي سول كىسىلەردىڭ بىزگە بالا كەزدەن بەرگى قۇيعان قارجىلىق ەڭبەگى، رياسىز ماحابباتىنىڭ ارقاسىندا دەپ بىلەمىن. ءبىزدىڭ پاپامىز كۇنى كەشە قايتىس بولعانىنا ەكى جىل ۋاقىت بولىپ قالدى. وتە دانا، كەمەڭگەر كىسى ەدى. پاپامىزدىڭ ءاربىر ايتقان اقىل سوزدەرى، ناقىل سوزدەرى، دانا سوزدەرى ماڭگى جانىمدا قالدى. ماعان ماڭگىلىك وشپەيتىن رۋحاني ازىق بولىپ قالدى. پاپامىز وتە ويشىل ادام ەدى. ءبىزدىڭ ءاربىر كەمشىلىگىمىزدى كورىپ، ونى تۇزەپ، اقىل ايتىپ سانامىزدىڭ دامۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوساتىن. پاپامىزدىڭ ءوزىنىڭ جاقسى كورەتىن تۇلعاسى بولدى. دىنمۇحاممەد قونايەۆ. سول كىسىنىڭ بويىنداعى جاقسى ماعىنادا ايتقاندا كىرپيازدىعى، ىشكى مادەنيەتى، ءوزىن ءوزى ۇستاۋى، اريستوكراتتىق قاسيەتتەرى تۋرالى ءاردايىم اۋىز تولتىرىپ ايتقاندى ۇناتاتىن. «وسى كىسىدەن ۇلگى ال، وسى كىسى بۇرىن وسىلاي» دەگەن سياقتى. ەڭ العاش رەت ءسابي ديماشتى، بالا ديماشتى مۋزىكا الەمىنە اكەلىپ، ۇلتتىق داستۇرگە، ۇلتتىق قۇندىلىققا باۋلىعان، ەڭ العاش رەت قولىما قارا دومبىرانى ۇستاتقان، كەزىندە «ەركەم-اي» دەگەن كۇيدى ۇيرەتكەن پاپامنىڭ ەڭبەگى وراسان زور. قازىرگى تاڭدا ول كىسى ومىردەن وتكەننەن كەيىن ول كىسىنىڭ جەتىسپەيتىندىگى ايدان انىق كورىنەدى، قاتتى سەزىلەدى. كەيدە ءبىر كەڭەسكىڭ كەلەدى، اقىل سۇراعىڭ كەلەدى»، - دەدى ءانشى.
سونداي-اق، ديماش سۇحبات بارىسىندا «اعاتاي» دەپ اتايتىن اكەسى جايلى دا توقتالدى.
«اكەم ءاردايىم باعىت-باعدار بەرىپ، كەڭەسىن ايتىپ جۇرەدى. ونىڭ ءار ءسوزى ءبىز ءۇشىن زاڭ. ال انامىز ءار كونسەرتتىڭ الدىندا باتاسىن بەرىپ وتىرادى. وسى ءۇشىن ءوزىمدى باقىتتى جان سانايمىن»، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ديماش قۇدايبەرگەن ءوزىن باي ادام سانايتىنىن ايتتى.
ديماش قۇدايبەرگەن «بيزنەس پود كاپوتوم» YouTube-ارناسىنا ۇلكەن سۇحباتىنداعى اڭگىمە بارىسىندا ول اقشاعا، اتاققا دەگەن كوزقاراسىن ايتتى.
جۋرناليست ايدوس جۇماعۇلوۆ الەمدىك تانىمالدىلىعىنا قاراماستان، ءارتىستىڭ بەس جىل بۇرىن شىققان iPhone 12 تەلەفونىن قولدانىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى. بۇعان ديماش جاي عانا جىميىپ:
«مەن باي اداممىن، ويتكەنى مەنىڭ وتباسىم، تۋعان-تۋىسىم جانە تاۋەلسىز ەلىم بار. ءبىر دانىشپاننان اقشاسى جايلى سۇراعاندا، ول وسىلاي ايتقان ەكەن. مەن اقشا تاپسام دا، ءبىراق مەن ءۇشىن ولاردىڭ قۇنى اسا بيىك ەمەس. ارينە، قارجى بارىنە كەرەك، الايدا وعان دەگەن ماحاببات الاقاننان جۇرەككە ءوتىپ كەتسە، ول ادامنىڭ تۇتاس بولمىسىن جاۋلاپ، ساناسىن ۋلاۋى مۇمكىن».