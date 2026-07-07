انكاراداعى ناتو سامميتى اياسىندا حالىقارالىق پىكىرتالاستار وتەدى
استانا. قازاقپارات - 7-8 شىلدەدە انكارادا ناتو سامميتىمەن قاتار حالىقارالىق «Allies in Ankara» باعدارلاماسى وتەدى.
ونىڭ بارىسىندا قاۋىپسىزدىك، قورعانىس جانە حالىقارالىق ساياسات بويىنشا ساراپتامالىق كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى ءتىلشىسى.
ناتو سامميتىمەن تۇسپا-تۇس وتەتىن «Allies in Ankara» حالىقارالىق باعدارلاماسى تاريحي انكارا سارايى كەشەنىندە وتەدى جانە وزەكتى حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا قوسىمشا الاڭ بولادى.
باعدارلامانى تۇركيا پرەزيدەنتتىگىنىڭ قوعاممەن بايلانىس جونىندەگى ديرەكسياسى، ميۋنحەن قاۋىپسىزدىك كونفەرەنسياسى (MSC) جانە ساياسي، ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر قورى (SETA) ۇيىمداستىرادى.
ەكى كۇن ىشىندە پانەلدىك پىكىرتالاستار، دوڭگەلەك ۇستەلدەر، تاقىرىپتىق سەسسيالار جانە ساراپتامالىق ديالوگتاردى قوسا العاندا، ءارتۇرلى فورماتتاعى 45 ءىس-شارا جوسپارلانعان. وعان ناتو-عا مۇشە ەلدەر مەن سەرىكتەس ەلدەردەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، ساياساتكەرلەر، ساراپشىلار جانە وي-پىكىر ورتالىقتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى.
تالقىلاۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارى ناتو-نىڭ قورعانىسى، ەۋروپالىق قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسى، ترانساتلانتيكالىق قاتىناستار، قورعانىس تەحنولوگيالارىن دامىتۋ، كيبەرقاۋىپسىزدىك، جاساندى ينتەللەكت، ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋ جانە گيبريدتى قاۋىپتەر بولادى.
قاتىسۋشىلار قارا تەڭىز جانە بالتىق ايماقتارىنداعى، تاياۋ شىعىستاعى، پارسى شىعاناعىنداعى جانە ءۇندى-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى جاعدايعا قاتىستى ماسەلەلەرگە ەرەكشە نازار اۋدارادى.
سونىمەن قاتار، كۇن تارتىبىنە ەنەرگەتيكا جانە كولىك دالىزدەرى، تەڭىز قاۋىپسىزدىگى، ايەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك پەن داعدارىستى باسقارۋداعى ءرولى، دەموكراتيالىق تۇراقتىلىق جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى كىرەدى.
باعدارلاما مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى اراسىندا پىكىر الماسۋ ءۇشىن پلاتفورما ۇسىنۋ ارقىلى ناتو-نىڭ رەسمي ءسامميتىنىڭ كۇن ءتارتىبىن تولىقتىرۋعا ارنالعان.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ بۇرىن-سوڭدى بولماعان قاۋىپسىزدىك شارالارىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ناتو-نىڭ 36-شى مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى سامميتىنە سوڭعى دايىندىق جۇمىستارىن اياقتاپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.