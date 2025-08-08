اجىراسۋ ءتارتىبى وزگەرەدى: نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - بيىل 16-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدە نەكە بۇزۋ ءتارتىبى وزگەرەدى.
2011 -جىلعى 26-جەلتوقسانداعى «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
اتاپ ايتقاندا، اتالعان كودەكستىڭ 17-بابىنىڭ 2-تارماعىنا جاڭا تارماقشا ەنگىزىلدى:
- ەگەر ەرلى-زايىپتىنىڭ بىرىنە قۇزىرلى ورگاندار حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاسا، سوت سانكسياسىمەن حالىقارالىق ىزدەۋ مەرزىمى 3 جىل تولعاننان كەيىن نەكە بۇزىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وسىعان ۇقساس تولىقتىرۋ نەكەنى سوت ارقىلى بۇزۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن كودەكستىڭ 238 جانە 241-بابىنا دا ەنگىزىلگەن.
- بۇل دەگەنىمىز، ەگەر جۇبايى ۇزاق ۋاقىت بويى جاسىرىن ءجۇرىپ، حالىقارالىق ىزدەۋدە بولسا، ەكىنشى تاراپ ونىڭ قاتىسۋىنسىز سوتقا جۇگىنىپ، نەكەنى رەسمي تۇردە بۇزا الادى، - دەپ تۇسىندىرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە اجىراسۋ ءۇردىسىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋ ءۇشىن كەشەندى بايانداما ازىرلەنەدى.
سونداي-اق الەۋمەتتانۋشى اجىراسۋدىڭ كوبەيۋ سەبەبىن اتاعان ەدى.