ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:08, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    اجىراسۋ ءتارتىبى وزگەرەدى: نەنى ءبىلۋ كەرەك

    استانا. KAZINFORM - بيىل 16-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدە نەكە بۇزۋ ءتارتىبى وزگەرەدى.

    ажырасқан неке
    فوتو: Pexels

    2011 -جىلعى 26-جەلتوقسانداعى «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.

    اتاپ ايتقاندا، اتالعان كودەكستىڭ 17-بابىنىڭ 2-تارماعىنا جاڭا تارماقشا ەنگىزىلدى:

    - ەگەر ەرلى-زايىپتىنىڭ بىرىنە قۇزىرلى ورگاندار حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاسا، سوت سانكسياسىمەن حالىقارالىق ىزدەۋ مەرزىمى 3 جىل تولعاننان كەيىن نەكە بۇزىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    وسىعان ۇقساس تولىقتىرۋ نەكەنى سوت ارقىلى بۇزۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن كودەكستىڭ 238 جانە 241-بابىنا دا ەنگىزىلگەن.

    - بۇل دەگەنىمىز، ەگەر جۇبايى ۇزاق ۋاقىت بويى جاسىرىن ءجۇرىپ، حالىقارالىق ىزدەۋدە بولسا، ەكىنشى تاراپ ونىڭ قاتىسۋىنسىز سوتقا جۇگىنىپ، نەكەنى رەسمي تۇردە بۇزا الادى، - دەپ تۇسىندىرىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە اجىراسۋ ءۇردىسىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋ ءۇشىن كەشەندى بايانداما ازىرلەنەدى.

    سونداي-اق الەۋمەتتانۋشى اجىراسۋدىڭ كوبەيۋ سەبەبىن اتاعان ەدى.

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار