گۋاڭجوۋ - الماتى اۋە رەيسىندە جولاۋشى قايتىس بولدى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە گۋاڭجوۋ - الماتى رەيسىندە ءبىر جولاۋشىنىڭ قايتىس بولعانى تۋرالى حابار تارادى.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى Kazinform تىلشىسىنە بۇل اقپاراتتى راستادى.
الماتى اۋەجايىنداعى جەلىلىك پوليتسيا ءبولىمى اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
- الدىن الا ءولىم سەبەبى - سوزىلمالى اۋرۋ. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى. ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبە - الماتى باعىتىنداعى اۋە رەيسىندە جولاۋشى كوز جۇمعانىن جازعان ەدىك.
SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ DV 712 رەيسى 9-جەلتوقسان كۇنى كەشكىسىن اقتوبە - الماتى باعىتىندا جولعا شىققان. الايدا كوپ ۇزاماي جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءوزىن جايسىز سەزىنگەن. سول كەزدە اۋە كومانديرى اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالۋعا شەشىم قابىلداپ، ۇشاق ساعات 22:50-دە اقتوبە اۋەجايىنا قايتا قوندى. ۇشاق اۋەجايعا قونعان سوڭ شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. الايدا جولاۋشىنى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى.