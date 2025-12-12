ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:52, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    گۋاڭجوۋ - الماتى اۋە رەيسىندە جولاۋشى قايتىس بولدى

    الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە گۋاڭجوۋ - الماتى رەيسىندە ءبىر جولاۋشىنىڭ قايتىس بولعانى تۋرالى حابار تارادى.

    Самолёт
    فوتو: ماقسات شاعىرباي/kazinform

    كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى Kazinform تىلشىسىنە بۇل اقپاراتتى راستادى.

    الماتى اۋەجايىنداعى جەلىلىك پوليتسيا ءبولىمى اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

    - الدىن الا ءولىم سەبەبى - سوزىلمالى اۋرۋ. وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى. ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبە - الماتى باعىتىنداعى اۋە رەيسىندە جولاۋشى كوز جۇمعانىن جازعان ەدىك.

    SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ DV 712 رەيسى 9-جەلتوقسان كۇنى كەشكىسىن اقتوبە - الماتى باعىتىندا جولعا شىققان. الايدا كوپ ۇزاماي جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءوزىن جايسىز سەزىنگەن. سول كەزدە اۋە كومانديرى اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالۋعا شەشىم قابىلداپ، ۇشاق ساعات 22:50-دە اقتوبە اۋەجايىنا قايتا قوندى. ۇشاق اۋەجايعا قونعان سوڭ شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. الايدا جولاۋشىنى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار