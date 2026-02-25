اۋەجايدان نۇرلى جول ۆوكزالىنا 40 مينۋتتا: استاناداعى LRT جىلدامدىعى قانداي
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلوردا جولدارىنداعى جۇكتەمەنى ازايتاتىن LRT جەلىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Kazinform ءتىلشىسى پويىزداردىڭ قانداي جىلدامدىقپەن جۇرەتىنىن، ستانسيالار اراسىنداعى جول ۋاقىتى قانشا بولاتىنىن جانە قالانىڭ تانىمال ورىندارىنا قانشالىقتى تەز قاتىناۋعا بولاتىنىن انىقتادى.
City Transportation Systems كومپانياسىنىڭ اگەنتتىككە حابارلاۋىنشا، جوبا تولىق ىسكە قوسىلعان سوڭ، پويىزدار ساعاتىنا 40-50 ك م جىلدامدىقپەن قاتىنايدى. ستانتسيالار اراسىنداعى جول ءجۇرۋ ۋاقىتى ۋچاسكەگە بايلانىستى 1,5-3 مينۋت بولادى. قۇرامدار اراسىنداعى ينتەرۆال - 5-10 مينۋت بولماق.
كومپانيا مالىمەتىنشە، اۋەجايدان باستاپ سوڭعى نۇرلى جولعا دەيىنگى بارلىق 18 ستانتسيانى شامامەن 40 مينۋتتا ءجۇرىپ وتۋگە بولادى. وسىلايشا، LRT- مەن ءجۇرۋ ۋاقىتى كەي جاعدايدا اۆتوكولىكپەن نەمەسە اۆتوبۋسپەن ساپارلاۋ ۋاقىتىنان قىسقا بولۋى مۇمكىن.
مىسالى، «ۋنيۆەرسيتەت» ستانتسياسىنان (نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى اۋدانى) «سىعاناق» ستانتسياسىنا (Abu Dhabi Plaza ماڭى) دەيىنگى جول شامامەن 12 مينۋت بولادى. سالىستىرۋ ءۇشىن، ونلاين-كارتالار دەرەگىنە سايكەس، بۇل باعىتتا اۆتوكولىكپەن شامامەن 18 مينۋتتا، ال اۆتوبۋسپەن 37 مينۋتتا جەتۋگە بولادى.
مارشرۋتپەن جانە ستانسيالار اتاۋىمەن تولىعىراق مىنا سىلتەمە ارقىلى تانىسۋعا بولادى.
وسىلايشا، جەڭىل رەلستى كولىك استانانىڭ ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىنداعى اۆتوجولدارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا ءتيىس. اسىرەسە ش. قالداياقوۆ، سىعاناق كوشەلەرى مەن قابانباي باتىر داڭعىلىندا كولىك قوزعالىسى جەڭىلدەيدى دەپ كۇتىلۋدە.
LRT قوسۋعا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر
Kazinform اگەنتتىگى جول اقىسىن تولەۋ قالاي ۇيىمداستىرىلاتىنىن، جولاۋشىلارعا ارنالعان سيفرلىق سەرۆيستەر جانە مامانداردى دايارلاۋ قاي دەڭگەيدە ەكەنىن سۇراپ كوردى.
CTS كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ الداعى ايلاردا اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. جول اقىسىن تولەۋ تاسىلدەرى مەن تاريفتەر دە بەكىتۋ ساتىسىندا، وعان قوسا ەلەكتروندى تولەم جۇيەسى ازىرلەنەدى.
سونىمەن بىرگە، CTS كومپانياسى پويىز قوزعالىسىن باقىلاۋعا ارنالعان فۋنكتسيونال بولاتىنىن حابارلادى. بۇل جۇيە ارقىلى جولاۋشىلار ستانتسيادا كەلە جاتقان قۇرامدى كارتادان كورە الادى.
بارلىق 18 ستانتسيا قاۋىپسىزدىك پەن قولجەتىمدىلىك تالاپتارىنا تولىعىمەن ساي بولادى. وندا بيلەت ساتىپ الۋعا ارنالعان ايماقتار (اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەردى قوسا العاندا)، ساۋدا ورىندارى بار كۇتۋ زالدارى، سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتار مەن ادامداردىڭ قاۋىپتى ايماققا شىعۋىنا جول بەرمەيتىن جۇيەلەر قاراستىرىلادى. ستانسياعا كوتەرىلۋ ءۇشىن ەسكالاتورلار ورناتىلادى، سونداي-اق مۇمكىندىگى شەكتەۋلى تۇرعىنداردىڭ قاجەتتىلىكتەرى ءۇشىن ليفتىلەر بولادى.
ايتا كەتەيىك، LRT ۆاگوندارى ەلوردانىڭ نەگىزگى كوشەلەرى مەن اۋداندارى ارقىلى وتەدى. باعىت حالىقارالىق اۋەجايدان باستالىپ، قابانباي باتىر داڭعىلىمەن ءجۇرىپ، «استانا جۇلدىزى» اينالما جولىن، نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن بوتانيكالىق باق جانىنان وتەدى.
ودان ءارى جەلى سىعاناق كوشەسىنە بۇرىلىپ، Abu Dhabi Plaza كوپفۋنكتسيونالدى كەشەنى مەن ۇكىمەت ءۇيى ماڭىنان وتەدى، ارىس كوپىرى مەن ش. قالداياقوۆ كوشەسىن كەسىپ ءوتىپ، ق ر ۇلتتىق مۋزەيى جانىنان وتەدى. سوڭعى نۇكتە - نۇرلى جول ۆوكزالى.
ايتا كەتەيىك، استانادا LRT جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋ باستالدى.
سونىمەن بىرگە، LRT جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە دايىندىق باستالدى.