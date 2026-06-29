ماجارستاندا اۋا تەمپەراتۋراسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ماجارستاندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جاڭا رەكوردى تىركەلدى. بۋداپەشتتە تەرمومەتر باعانى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ HungaroMet مەتەورولوگيالىق قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازادى Report.
فوتو: رىxabay
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇعان دەيىن رەكورد 1935 -جىلى تىركەلگەن ەدى. ول كەزدە اۋا تەمپەراتۋراسى 39,9 گرادۋسقا جەتكەن بولاتىن. بيلىك وكىلدەرى اپتانىڭ باسىندا كۇننىڭ ىستىعى 42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر. ەگەر بۇل بولجام راستالسا، ەلدىڭ مەتەوباقىلاۋ تاريحىنداعى ابسوليۋتتىك تەمپەراتۋرالىق رەكورد جاڭارادى.
اپتاپ ىستىققا بايلانىستى HungaroMet اۋا رايى قاۋپىنىڭ ەڭ جوعارى - ءۇشىنشى دەڭگەيىن جاريالادى. ۇكىمەت مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن كومپانيالارعا قىزمەتكەرلەردى قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ تارتىبىنە كوشىرۋدى ۇسىندى. ال جۇمىس ورىندارىندا بولۋى مىندەتتى قىزمەتكەرلەر ءۇشىن عيماراتتاردى كونديتسيونەرمەن جابدىقتاپ، اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
سونىمەن قاتار اسكەري قىزمەتكەرلەر، جەرگىلىكتى بيلىك پەن قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى قوعامدىق ورىنداردا تۇرعىندارعا اۋىز سۋ تاراتىپ جاتىر.
اپتاپ ىستىق سالدارىنان جەدەل جاردەم شاقىرۋ سانى 8 پايىزعا ارتقان. بىرنەشە ادام كۇن ءوتىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. دەگەنمەن ەلدە ازىرگە ءىرى توتەنشە وقيعالار تىركەلگەن جوق.
ەسكە سالايىق، فرانسيادا بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان اپتاپ ىستىق سالدارىنان ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشى بولجانعان دەڭگەيدەن شامامەن مىڭ جاعدايعا ارتتى.