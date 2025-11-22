ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:42, 22 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اجالدان قۇتقارعان ارا

    ا ق ش- تاعى ەللي لوبەل 27 جاسىندا لايما دەرتىنە شالدىعىپ، سىرقاتىن اسقىندىرىپ الادى. دارىگەرلەر وعان از عانا عۇمىرى قالعانىن ايتادى. الايدا ونىڭ ۇزىلگەن ءۇمىتىن ارا جالعايدى.

    юал арасы
    Фото: wikipedia.org

    كاليفورنياعا بارعان ءبىر ساپارىندا ونى ارالار تالاپ تاستايدى. الايدا ارا شاققاننان كەيىن ەلليدىڭ بەتى بەرى قاراي باستايدى. بۇرىنعى دەرتىنەن ايىعادى. دارىگەرلەردىڭ پايىمداۋىنشا، ارا ۋىنداعى مەليتين دەگەن زات اعزاسىندا ەرەكشە رەاكتسيا تۋدىرىپ، «TRPV1» دەپ اتالاتىن قابىنۋ مەحانيزمىن ىسكە قوسقان. ياعني يممۋن جۇيەسى قايتا ويانىپ، اعزا ءوزىن- ءوزى قالپىنا كەلتىرە باستاعان. وقيعا رەسمي تۇردە تولىق زەرتتەلمەگەن، ءبىراق تاريحتا جانۋار ۋىن ەم رەتىندە قولدانۋ ءجيى كەزدەسەدى.

    ايتولعان ءجۇنىسحان

    egemen.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار