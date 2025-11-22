08:42, 22 - قاراشا 2025 | GMT +5
اجالدان قۇتقارعان ارا
ا ق ش- تاعى ەللي لوبەل 27 جاسىندا لايما دەرتىنە شالدىعىپ، سىرقاتىن اسقىندىرىپ الادى. دارىگەرلەر وعان از عانا عۇمىرى قالعانىن ايتادى. الايدا ونىڭ ۇزىلگەن ءۇمىتىن ارا جالعايدى.
كاليفورنياعا بارعان ءبىر ساپارىندا ونى ارالار تالاپ تاستايدى. الايدا ارا شاققاننان كەيىن ەلليدىڭ بەتى بەرى قاراي باستايدى. بۇرىنعى دەرتىنەن ايىعادى. دارىگەرلەردىڭ پايىمداۋىنشا، ارا ۋىنداعى مەليتين دەگەن زات اعزاسىندا ەرەكشە رەاكتسيا تۋدىرىپ، «TRPV1» دەپ اتالاتىن قابىنۋ مەحانيزمىن ىسكە قوسقان. ياعني يممۋن جۇيەسى قايتا ويانىپ، اعزا ءوزىن- ءوزى قالپىنا كەلتىرە باستاعان. وقيعا رەسمي تۇردە تولىق زەرتتەلمەگەن، ءبىراق تاريحتا جانۋار ۋىن ەم رەتىندە قولدانۋ ءجيى كەزدەسەدى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz