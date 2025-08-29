AITU: ۇلتتىق مەسسەندجەردىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى
استانا. KAZINFORM - AITU قوسىمشاسى ۇلتتىق مەسسەندجەر مارتەبەسىنە يە بولدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر سيفرلىق دامۋ، ين» نوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە-ءمينيسترى مۋن دميتري اندرەيەۆيچ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قوسىمشانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى تۋىنداعان الاڭداۋشىلىقتار نەگىزسىز ەمەس.
جەلىدە الاياقتاردىڭ قوسىمشاعا قول جەتكىزىپ، قىلمىستىق ماقساتتا پايدالانعانى تۋرالى اقپاراتتار تاراعان. الايدا بۇل قاۋىپ تەك AITU- عا عانا ەمەس، وزگە مەسسەندجەرلەرگە دە ورتاق.
- الاياقتار ءتۇرلى مەسسەندجەرلەردى بۇزۋعا تىرىسادى. مۇنداي جاعدايلار WhatsApp پەن Telegram-دا دا كەزدەسەدى. AITU- دىڭ ارتىقشىلىعى وندا بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ فۋنكسياسى ەنگىزىلگەن. بۇل قوسىمشانى قاۋىپسىز ەتۋدىڭ ءبىر جولى. اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا جۇمىستار جالعاسادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
اكسيونەرلىك قۇرىلىمعا قاتىستى دا ناقتى جاۋاپ بەرىلدى. بۇگىندە AITU مەسسەندجەرىنىڭ يەلەرى - «قازاق تەلەكوم» جانە BTS كومپانياسى. قوسىمشانىڭ بارلىق ينفراقۇرىلىمى قازاقستان اۋماعىنداعى «قازاق تەلەكوم» سەرۆەرلەرىندە ورنالاسقان.
سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان جەكە نۇسقاسىن ازىرلەۋ جوسپارى بار ەكەنى بەلگىلى بولدى.
- قازىرگى تاڭدا AITU جالپى قولدانىستاعى قوسىمشا. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر دە ونى پايدالانىپ جاتىر. ءبىز ولارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن كەرى بايلانىستى جيناپ، جەتىلدىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ كەلەمىز. الداعى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان جەكە نۇسقاسىن ازىرلەۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرامىز. بۇل نۇسقا، مۇمكىن، «قازاق تەلەكومدا» ەمەس، وزگە ءتيىستى مەملەكەتتىك كومپانيانىڭ بالانسىندا بولۋى ىقتيمال، - دەپ ءتۇسىندىردى دميتري مۋن.
سونىمەن بىرگە، ازاماتتاردىڭ ينتەرنەتسىز جاعدايدا دا بايلانىسىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ بويىنشا بايلانىس وپەراتورلارىمەن جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قازىر وپەراتورلارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل فورماتىن پىسىقتاپ جاتىرمىز. نەگىزگى ماقسات ازاماتتا ينتەرنەت بولماسا دا، ول بايلانىسىپ، كەيبىر مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى قولدانا الاتىنداي ەتۋ. بۇل ءۇشىن قوسىمشادا كەيبىر فۋنكسيالار ينتەرنەتسىز دە جۇمىس ىستەيتىن بولادى. دەگەنمەن بۇل بارلىق قىزمەت تۇرلەرىنە ەمەس، تەك شەكتەۋلى بولىگىنە قاتىستى بولادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن، Aitu مەسسەندجەرىن اي سايىن 500 مىڭعا جۋىق ادام پايدالاناتىنىن جازعانبىز.