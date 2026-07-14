KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەير استانا دۋبايعا رەيستەردى قايتا ىسكە قوسادى

    استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسى 15-شىلدەدەن باستاپ الماتى- دۋباي-الماتى جانە استانا-دۋباي-استانا باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى قايتا جانداندىرادى.

    Жыл аяғына дейін елдегі әуе компаниялары жаңа 6 ұшақ алады
    Фото: @airastana

    كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، رەيستەر 15-شىلدەدەن باستاپ قايتا ورىندالا باستايدى.

    - Air Astana 15 شىلدەدەن باستاپ الماتى-دۋباي-الماتى جانە استانا-دۋباي-استانا باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى قالپىنا كەلتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    اۋە كومپانياسى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تۇراقتى باقىلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.

    - ايماقتاعى جاعدايعا بايلانىستى ۇشۋ كەستەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن. قوسىمشا وزگەرىستەر بولعان جاعدايدا جولاۋشىلارعا دەر كەزىندە حابارلانادى، - دەپ مالىمدەدى كومپانيا.

    ايتا كەتەيىك، كومپانيا 12-شىلدە كۇنى دۋبايعا ۇشاتىن ءبىرقاتار رەيسىن توقتاتقان بولاتىن.

    سىرتقى ساياسات ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور