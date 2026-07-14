ەير استانا دۋبايعا رەيستەردى قايتا ىسكە قوسادى
استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسى 15-شىلدەدەن باستاپ الماتى- دۋباي-الماتى جانە استانا-دۋباي-استانا باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى قايتا جانداندىرادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، رەيستەر 15-شىلدەدەن باستاپ قايتا ورىندالا باستايدى.
- Air Astana 15 شىلدەدەن باستاپ الماتى-دۋباي-الماتى جانە استانا-دۋباي-استانا باعىتتارى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى قالپىنا كەلتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر،-دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋە كومپانياسى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تۇراقتى باقىلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ايماقتاعى جاعدايعا بايلانىستى ۇشۋ كەستەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن. قوسىمشا وزگەرىستەر بولعان جاعدايدا جولاۋشىلارعا دەر كەزىندە حابارلانادى، - دەپ مالىمدەدى كومپانيا.
ايتا كەتەيىك، كومپانيا 12-شىلدە كۇنى دۋبايعا ۇشاتىن ءبىرقاتار رەيسىن توقتاتقان بولاتىن.