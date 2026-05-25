AI- فيلمدەر بايقاۋى: 1 ميلليون دوللاردى كىمدەر ۇتا الادى
استانا. قازاقپارات - Astana AI Film Festival حالىقارالىق AI- فيلمدەر بايقاۋى جاريالاندى. وعان الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى كرەاتورلار قاتىسا الادى. بۇل جونىندە فەستيۆال ۇيىمداستىرۋشىسى الماس جالي مالىمدەدى.
- فەستيۆال بيىل 28-قىركۇيەك پەن 1-قازان ارالىعىندا ەلوردادا Astana AI Week - جاساندى ينتەللەكت اپتالىعى اياسىندا وتەدى. بۇل AAIFF- ءتى ەلدەگى ءىرى تەحنولوگيالىق ءىس-شارالارمەن بايلانىستىرىپ، فەستيۆالدىڭ حالىقارالىق مارتەبەسىن كۇشەيتەدى، - دەدى ول جوبانى تانىستىرۋعا ارنالعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.
الماس جاليدىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋ باعدارلاماسى ەكى سەكسيادان تۇرادى: «The future worth living in» («ءومىر سۇرۋگە تۇرارلىق بولاشاق») تاقىرىبىنا ارنالعان نەگىزگى سەكسيا جانە ۇزدىك رەجيسسۋرا، ۆيزۋالدى ءتىل، وقيعا، كونتسەپتسيا جانە كەيىپكەر نوميناتسيالارى بويىنشا اشىق سەكسيا.
باستى تالاپ - فيلم full AI تەحنولوگيالارى ارقىلى جاسالۋى ءتيىس. دەمەك، جاساندى ينتەللەكت قوسىمشا قۇرال رەتىندە ەمەس، تۋىندىنى جاساۋدىڭ نەگىزگى ينسترۋمەنتى رەتىندە قولدانىلۋى شارت.
بايقاۋعا قاتىسۋ تەگىن جانە جاس ەرەكشەلىگىنە نەمەسە كاسىبي تاجىريبەسىنە قاراماستان بارشا نيەت بىلدىرۋشىگە اشىق. ۇمىتكەرلەر ۇزاقتىعى 10 مينۋتقا دەيىنگى قىسقامەتراجدى AI- فيلم ازىرلەپ، ونى جوبانىڭ سيپاتتاماسىمەن بىرگە aaiff.ai فەستيۆال پلاتفورماسىنا جۇكتەۋى قاجەت.
ىرىكتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا AAIFF كومانداسى مەن حالىقارالىق ساراپشىلار نەگىزگى سەكتسيادان 10 جانە اشىق سەكسيادان 15 جۇمىستى تاڭداپ الادى.
فيناليستەردى كينويندۋستريا، AI- قوعامداستىق جانە creative tech سالاسىنىڭ وكىلدەرىنەن قۇرالعان حالىقارالىق قازىلار القاسى باعالايدى.
ءوتىنىم قابىلداۋ 2026-جىلعى 15-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. بايقاۋ فيناليستەرى قىركۇيەك ايىندا جاريالانىپ، كورسەتىلىمدەر مەن جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى Astana AI Week اياسىندا استانا قالاسىندا وتەدى.
ال فەستيۆالدىڭ جالپى جۇلدە قورى - 1 ميلليون ا ق ش دوللارى.
سونداي-اق، فيلمدەر اعىلشىنشا بولعانى ءجون. ال شەتەلدىك قاتىسۋشىلار پورتۋگال، قىتاي ت. ب. تىلدەردەگى ونىمدەرىن ۇسىنسا، وندا اعىلشىنشا سۋبتيتر قوسۋ تالاپ ەتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا AI- ستارتاپتار مەن زەرتتەۋلەردى قولداۋدىڭ جاڭا باعدارلامالارى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.