احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ سۋرەتى تابىلدى
قازان قالاسىندا ۇلت ۇستازى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ سۋرەتى تابىلدى. اقجولتاي جاڭالىقتى عالىم قايىربەك كەمەڭگەر جەتكىزدى. قۇندى سۋرەت قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا تاتارستان استاناسىنداعى ۇلتتىق مۋزەيدەن شىققان.
ءبىراق ول جەردە احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ ەسىمى جازىلماپتى. تەك تاتار زيالىسى مۇحاممەد يدريسوۆتىڭ اتى- ءجونى كورسەتىلگەن. ايتسە دە، ءبىزدىڭ عالىمدار ۇلت ۇستازىن بىردەن تانىعان. مۋزەي ماماندارى العاشىندا سۋرەتتى تۇسىرۋگە رۇقسات بەرمەي، كەيىن كەلىسىمگە كەلەدى. قايىربەك كەمەڭگەر احاڭنىڭ ءومىر جولدىندا قازان قالاسىندا بۇرىن-سوڭدى بولعانى تۋرالى ايتىلماعان دەيدى.
سويتسەك، ول 1927 -جىلدىڭ كۇزىندە تاتار زيالىلارىمەن بىرلەسىپ، اراب ءالفاۆيتىن رەفورمالاۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ مۇشەسى بولعان. ونىڭ جۇمىسى جەرگىلىكتى «ماعريفات» جۋرنالىنىڭ 1927 -جىلعى 12- سانىندا جاريالانعان.
«البەتتە، تاريحي قۇجاتتا يدريسوۆتىڭ اتى كوبىرەك كەزدەسەدى. دەگەنمەن، ءتۇپنۇسقا سۋرەتتەن احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بەدەلىن انىق بايقاۋعا بولادى»، - دەيدى عالىمدار.
قايىربەك كەمەڭگەر، ل. گۋميلەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ كافەدراسىنىڭ قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسورى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى:
- ءدال وسى سۋرەتتە احاڭ 22 ادام بولىپ تۇر، احاڭ توردە زيالىلاردىڭ ورتاسىندا جانە ءبىزدىڭ تانۋىمىز بويىنشا جالعىز قازاق احمەت بايتۇرسىن ۇلى سەكىلدى. بۇل جەردە احاڭنىڭ جاڭا بەينەسى، بولمىسى، مىنەزى اشىلاتىنداي. زەرتتەۋشىلەر ءۇشىن قۇندى بولادى دەپ ەسەپتەيمىز. كيىم كيىسى، ۇستىنە كيگەن پالتوسى، قوس تۇيمەلى بەلدىگى، گالستۋگى، كوزقاراسى كوپ جايدان بىزگە ماعلۇمات بەرەدى.
https://24.kz