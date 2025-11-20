22:56, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
افريكا قۇرلىعىنىڭ ۇزدىك فۋتبولشىسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ پ س ج كلۋبى مەن ماروككو قۇراماسىنىڭ قورعاۋشىسى اشراف حاكيمي افريكادا 2025-جىلدىڭ فۋتبولشىسى اتاندى.
بۇل تۋرالى افريكا فۋبول كونفەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
27 جاستاعى ماروككولىق داۋىس بەرۋدە اعىلشىننىڭ «ليۆەرپۋل» جانە مىسىر قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى موحامەد سالاح پەن تۇرىكتىڭ «گالاتاساراي» كلۋبى مەن نيگەريا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى ۆيكتور وسيمحەندى باسىپ وزدى.
حاكيمي پ س ج ساپىندا 2021-جىلدان بەرى ونەر كورسەتەدى. وتكەن ماۋسىمدا ول پاريجدىكتەر ساپىندا فرانسيا چەمپيوناتى مەن چەمپيوندار ليگاسىندا توپ جاردى.
بيىلعى ماۋسىمدا قورعاۋشى كلۋبتا 14 ويىن وتكىزىپ، ەكى گول سوقتى جانە ءۇش ناتيجەلى پاس بەردى.