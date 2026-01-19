افريكا ۇلتتار كۋبوگى: داۋعا اينالعان فينالدا سەنەگال قۇراماسى جەڭىمپاز اتاندى
استانا. KAZINFORM - ماروككو استاناسى رابات قالاسىنداعى پرينتس مۋلا ابدۋللا ستاديونىندا فۋتبولدان 2025 -جىلعى افريكا ۇلتتار كۋبوگىنىڭ چەمپيونى انىقتالدى.
كۋبوكتى فينالدا ماروككو مەن سەنەگال قۇراماسى ساراپقا سالدى.
بۇعان دەيىن الپىس جىل بۇرىن ماروككولىقتار وسىنداي تابىسقا قول جەتكىزسە، سەنەگال 2021 -جىلى ۇزدىك شىققان ەدى.
الاڭ يەلەرى فاۆوريت سانالعانىمەن، ويىن بارىسىندا ماروككولىق قاقپاشى ياسسين بۋنۋ بىرنەشە رەت قاۋىپتى سوققىنى قايتاردى.
ماتچ سوڭىنا تامان كونگولىق تورەشى جان- جاك ندالا نگامبو ماروككو كاپيتانى اشراف حاكيميگە قاتىستى ويىن ەرەجەسى بۇزىلدى دەپ، سەنەگال سوققان گولدى ەسەپتەمەدى.
بىرنەشە مينۋتتان كەيىن تورەشى سەنەگال قاقپاسىنا كۇماندى پەنالتي بەلگىلەدى. مۇنىڭ سوڭى ۇلكەن داۋعا اينالدى. بۇعان نارازى بولعان سەنەگالدىڭ باس باپكەرى پاپ تياۆ فۋتبولشىلارىن الاڭنان الىپ كەتتى. تەك سەنەگال ساپىنداعى اتاقتى ويىنشى، كەزىندە اعىلشىندىق «ليۆەرپۋلدا» اتوي سالعان 33 جاستاعى ساديو مانە «ءبىز ەرلەرشە وينايمىز» دەپ كوماندالاستارىن قايتا الىپ شىقتى.
ماروككو سۇرمەرگەنى برايم دياستىڭ پەنالتيدى پانەنكا تاسىلىمەن سوعامىن دەگەن دوبىن سەنەگال قاقپاشىسى ەدۋارد مەندي وڭاي قاقشىپ الدى.
قوسىمشا ۋاقىت بەلگىلەنىپ، وندا سەنەگالدان پاپە گۋيە 94-مينۋتتا جەڭىس گولىن سوقتى.
وسىلايشا، سەنەگال قۇراماسى ءوز تاريحىندا ەكىنشى رەت افريكا ۇلتتار كۋبوگىن جەڭىپ الدى.
بۇدان ءتورت جىل بۇرىن افريكا ەلدەرى اراسىندا العاش رەت الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىنا دەيىن جەتكەن ماروككو كۇمىستى قاناعات تۇتتى.
قوس قۇراما بيىلعى الەم چەمپيوناتىندا ونەر كورسەتەدى.
ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن باسەكەدە پەنالتي سەرياسىندا مىسىردى جەڭگەن نيگەريا كومانداسى قولا جۇلدەگەر اتاندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن افريكا ۇلتتار كۋبوگىنىڭ فيناليستەرى بەلگىلى بولعانىن جازعان ەدىك.