پاشينيان ايتپاعان ءسوز جەلىدە تاراپ كەتتى: قازاقستانعا قاتىستى اقپارات جوققا شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياننىڭ قازاقستانعا قاتىستى مالىمدەمەلەرى تۋرالى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن اقپارات تارالىپ جاتىر.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى (JAQ) رەسمي ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە اتالعان دايەكسوزدىڭ بۇرمالانعانى انىقتالدى. نيكول پاشينيان مۇنداي سوزدەر ايتپاعان. مانيپۋلياتسياعا ارمەنيا ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ 3-قىركۇيەكتە وتكەن بريفينگتە جۋرناليستىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابى نەگىز بولعان.
- ەريەۆاننىڭ شەشىمدەرىنە سىرتقى ىقپالدىڭ بولۋى تۋرالى بولجامعا تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ، نيكول پاشينيان: «سىزدەردىڭ الدارىڭىزدا ارميان ك س ر كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى تۇرعانداي اسەر قالىپتاسادى»، - دەپ مالىمدەگەن. وسىلايشا، ونىڭ ءسوزى ارمەنيانىڭ مەملەكەتتىك شەشىمدەردى ءوز بەتىنشە قابىلداۋ ماسەلەسىنە قاتىستى بولعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كونتەكستە قازاقستان تۋرالى ەشقانداي ءسوز ايتىلماعان. جالعان اقپارات اۆتورلارى باستاپقى جاۋاپتاعى جەكەلەگەن سوزدەردى وزگەرتىپ، ءتۇپنۇسقادا بولماعان ءسوز تىركەستەرىن قوسقان.
- ناتيجەسىندە مالىمدەمەنىڭ باستاپقى ءمانى وزگەرتىلىپ، ول قازاقستانعا قارسى باعىتتالعان پىكىر رەتىندە ادەيى ۇسىنىلعان. جاۋاپتىڭ ءتۇپنۇسقالىق مازمۇنى بريفينگتىڭ بەينەجازباسىمەن راستالادى. تولىق جاۋاپ VERELQ جاريالانىمىندا بەرىلگەن. مۇنداي مانيپۋلياتسيالار تەرىس كوڭىل كۇي قالىپتاستىرۋعا جانە قازاقستان مەن ارمەنيا حالىقتارى اراسىندا جاساندى تۇردە تۇسىنىسپەۋشىلىك تۋدىرۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىن تەكسەرىلمەگەن دايەكسوزدەر مەن جاريالانىمداردى تاراتپاۋعا، اقپاراتتىڭ باستاپقى دەرەككوزىنە، جاريالانعان كۇنى مەن ماتىنىنە نازار اۋدارۋعا شاقىرادى.
سونداي-اق، جالعان اقپاراتتى بۇرىن جاريالاعان ادامداردان سول جازبالارىن ءوشىرىپ، اقپاراتتىڭ جالعان ەكەنىن حابارلاۋدى سۇرادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 456-2-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان (250 ا ە ك- كە دەيىنگى ايىپپۇل نەمەسە زاڭدا كوزدەلگەن جاعدايلاردا اكىمشىلىك قاماققا الۋ). قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ نەمەسە زاڭمەن قورعالاتىن قۇقىقتار مەن مۇددەلەرگە ەلەۋلى زيان كەلتىرۋ قاۋپىن تۋدىراتىن كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن ق ر ق ك- ءنىڭ 274-بابى بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپتىلىق (7 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ) قاراستىرىلعان.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ارمەنيا اگروونەركاسىپتىك ونىمدەر ساۋداسىن ارتتىرۋ ءۇشىن جۇمىس توبىن قۇراتىنىن جازعانبىز.