اشىتىلعان قىرىققاباتتىڭ پايداسى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - اشىتىلعان قىرىققابات - ءداستۇرلى قازاق جانە سلاۆيان اسحاناسىنىڭ اجىراماس بولىگى عانا ەمەس، دەنساۋلىققا ايتارلىقتاي پايدالى تابيعي ءونىم. ديەتولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ قۇندىلىعى بىرنەشە ماڭىزدى قاسيەتپەن بايلانىستى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ەڭ الدىمەن، اشىتىلعان قىرىققابات ىشەكتەگى ميكروبيوتانى كۇشەيتىپ، قابىنۋ پروتسەستەرىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. اشىعان كەزدە پايدا بولاتىن تابيعي پروبيوتيكتەر يممۋندىق جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرادى.
ءونىمنىڭ قۇرامىندا ا جانە س ۆيتاميندەرى، سونداي-اق كالتسي مەن ماگني بار. بۇل مينەرالدار سۇيەك پەن بۇلشىقەت دەنساۋلىعىن قولداپ، تەرى مەن يممۋنيتەتتى نىعايتۋعا اسەر ەتەدى.
تالشىققا باي قىرىققابات اس قورىتۋ جۇيەسىن جاقسارتىپ، توقتىق سەزىمىن ۇزاق ساقتايدى. ديەتولوگتار ونى كۇندەلىكتى راتسيونعا قوسۋ ارتىق سالماقتىڭ الدىن الۋعا دا ىقپال ەتەتىنىن ايتادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اشىتىلعان قىرىققابات ماۋسىمدىق سۋىق تيۋ كەزەڭىندە دە اعزانى قولدايتىن ونىمدەردىڭ ءبىرى سانالادى.