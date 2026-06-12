ۆاشينگتوندا «8647» جازباسىنا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتونداعى ۇلتتىق اللەياسىندا پايدا بولعان «8647» الىپ جازبا فەدەرالدى تەرگەۋگە سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ا ق ش ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل وقيعانى ۆانداليزمنىڭ جول بەرىلمەيتىن ارەكەتى دەپ اتادى، ال پوليتسيا تالداۋ ءۇشىن ءشوپ ۇلگىلەرىن الدى جانە وقيعانىڭ ءمان-جايىن تەرگەۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
«8647» ساندىق قيسىنداستىرۋى بۇعان دەيىن ف ت ب بۇرىنعى ديرەكتورى دجەيمس كومي ۇلۋ قابىرشاقتارىنان وسى رەتپەن ورنالاستىرىلعان فوتوسۋرەتىن جاريالاعاننان كەيىن داۋ تۋدىرعان بولاتىن. ترامپ اكىمشىلىگى مۇنى ا ق ش- تىڭ 45-جانە 47-پرەزيدەنتىنە ىقتيمال قاۋىپ رەتىندە قاراستىردى.
ترامپ پەن ونىڭ وداقتاستارىنىڭ ايتۋىنشا، 86 سانى «جويۋ» نەمەسە «الدەبىرەۋدەن قۇتىلۋ» دەگەندى ءبىلدىرۋى مۇمكىن بەلگىسىز ەتيمولوگياداعى «to 86» سلەنگ ءسوز تىركەسىن بىلدىرەدى. ال 47 سانى وتكەن جىلدىڭ قاراشاسىندا ا ق ش- تىڭ 47-پرەزيدەنتى بولىپ قايتا سايلانعان ترامپتىڭ وزىنە سىلتەمە جاسايدى.
مەيرامحانا بيزنەسى وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، «86» - تاۋسىلىپ قالعان جانە مازىردەن الىنىپ تاستالۋى كەرەك تاعامنىڭ «كۇندەلىكتى بەلگىلەنۋى».
اق ءۇي بۇل بەلگىنىڭ پايدا بولۋىن قاتتى ايىپتادى. اكىمشىلىك وكىلى دەۆيس ينگل ساياسي زورلىق-زومبىلىقتىڭ كەز كەلگەن كورىنىسى نەمەسە تاپسىرىس بويىنشا كىسى ولتىرۋگە سىلتەمە جاساۋ ەڭ قاتتى ايىپتاۋعا لايىق ەكەنىن مالىمدەدى.
الايدا ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا فەدەرالدى سۋديا «8647» ساندارىنىڭ ءوزى قاۋىپ توندىرمەيتىنىن جانە ۆاشينگتونداعى فەدەرالدى سوت عيماراتىنىڭ سىرتىندا، ۇلتتىق ساياباق قىزمەتى باسقاراتىن جەردە نارازىلىق رەتىندە جەلبىرەگەن وسى ساندارى بار جالاۋدى الىپ تاستاۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ شەشتى، سەبەبى بۇل تىركەس ءسوز بوستاندىعىن بىلدىرەدى.
وقيعا اق ءۇي اۋماعىندا جوسپارلانعان ءىس-شارالار مەن ۇلتتىق اللەيادا ا ق ش- تىڭ 250 جىلدىعىن تويلاۋ قارساڭىندا بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 25-ساۋىردە دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ وزگە دە جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرىمەن بىرگە اق ءۇي تىلشىلەرىنىڭ جىل سايىنعى كەشكى اسىنان اتىس تۋرالى حاباردان كەيىن ەۆاكۋاتسيالاندى.
پرەزيدەنتتىڭ ءسوزىن كۇتىپ وتىرعان جۇزدەگەن جۋرناليست، تانىمال تۇلعالار مەن مەملەكەتتىك قايراتكەرلەر وتىرعان بانكەت زالى دەرەۋ بوساتىلعان.
ال ترامپقا وق اتقان كۇدىكتىگە قاستاندىق جاساماق بولدى دەگەن ايىپ تاعىلدى.