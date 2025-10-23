10:54, 23 - قازان 2025 | GMT +5
اشىق، جىلى، جاۋىن-شاشىنسىز: الداعى كۇندەرگە اۋا رايى بولجامى جاسالدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق سينوپتيكتەرى الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
بولجامعا سەنسەك، الداعى كۇندەرى دە قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىن انتيسيكلوننىڭ سىلەمى انىقتايدى. ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرلەرىندە اشىق، جىلى، جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
تەك رەسپۋبليكانىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك-باتىسىندا سيكلون ويپاتىنىڭ ىقپالىنان جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە) كۇتىلەدى. رەسپۋبليكا اۋماعىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانادى، ال تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ساعاتتاردا باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىندە تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال.
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ايتارلىقتاي وزگەرىسى كۇتىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا الداعى قىس ءبىرشاما جىلى بولىپ، قالىپتى وتەتىنى بولجاندى.