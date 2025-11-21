پاشينياننىڭ استاناعا ساپارى: ساراپشى كەلىسسوزدەردىڭ باستى تاقىرىپتارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان بۇگىن قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلدى. ۇكىمەت باسشىسىنىڭ بورتى استانا اۋەجايىنا قوندى. Jibek Joly ەفيرىندە ساياساتتانۋشى دەنيس جيليايەۆ بۇل ساپاردىڭ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ءبىرقاتار ماڭىزدى باعىتتارىن قامتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ساۋدا جانە ەكونوميكالىق باسىمدىقتار
ساراپشى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى ازىرگە تىم تومەن ەكەنىن مالىمدەدى. بيىلعى ءبىرىنشى جارتىقتا ول 41,6 ميلليون دوللاردى قۇراپ، ە ا ە و-نىڭ وزگە مەملەكەتتەرىمەن سالىستىرعاندا ۇلەسى ايتارلىقتاي تومەن بولعان.
سوڭعى ايلاردا تاراپتار تاۋار جەتكىزىلىمىن كەڭەيتۋگە بەلسەندى كىرىسكەنى بايقالادى. شامامەن 30 جىلدان كەيىن العاش رەت قازاقستان ارمەنياعا بيداي ەكسپورتىن قايتا جانداندىردى، پيلوتتىق پارتيا جىبەرىلىپ، جوعارى باعا العان. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق كوسمەتيكا مەن تۇرمىستىق ونىمدەردىڭ ەكسپورتى جەكەلەگەن پوزيتسيالار بويىنشا ەكى-ءۇش ەسەگە ارتقان.
ارمەنيا تاراپىنان قازاقستانعا الكوگول ونىمدەرىنىڭ جەتكىزىلىمى كوبەيگەن. جىل باسىنان بەرى ەلگە تازا سپيرتكە شاققاندا 400 تونناعا جۋىق الكوگولدىك ءونىم كەلگەن. بۇعان قوسا، قازاقستان ارميان وندىرۋشىلەرىنەن شامامەن 360 جاڭا ۇلگىدەگى كاسسالىق اپپارات ساتىپ العان.
جيليايەۆ اگرارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىق تا قايتا جاندانعانىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىز استىق جەتكىزۋ تۋرالى كەلىستىك، پيلوتتىق كولەمدەر جىبەرىلدى. ءبىزدىڭ بيدايدىڭ ساپاسى جوعارى باعالاندى»، - دەدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى تاراپ جوعارى قوسىلعان قۇندى ونىمدەرگە دە قىزىعۋشىلىق تانىتۋدا.
حالىقارالىق كولىك دالىزدەرى جانە وڭىرلىك لوگيستيكا
ساراپشى پىكىرىنشە، كەلىسسوزدەر كەزىندە كاۆكاز ارقىلى وتەتىن تۇركى لوگيستيكالىق باعىتى دا تالقىلانۋى مۇمكىن.
«قازىر ىسكە اسىرىلىپ جاتقان تۇركى ءدالىزى كاۆكاز اۋماعى ارقىلى وتەدى. بۇل باعىتتىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى»، - دەدى ول.
ول ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىنداعى سوڭعى كەلىسىمدەر وڭىرلىك كولىك جەلىسىن جاڭارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاننىڭ دا ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستاردىڭ ترانسشەكارالىق جەتكىزىلىمىنە مۇددەلى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
«ەگەر ءبىز ازەربايجانمەن كەلىسىپ، وسى ءدالىز ارقىلى جىلىنا بەس- جەتى ملن توننا مۇناي تاسىمالداۋدى باستاساق، بۇل ۇلكەن كولەمدى قامتاماسىز ەتەدى» ، - دەدى جيليايەۆ.
ۇ ق ش ۇ اياسىنداعى احۋال
ساراپشى ارمەنيا ءالى دە ۇيىمنىڭ رەسمي مۇشەسى بولىپ سانالاتىنىن ەسكە سالدى.
«ارمەنيا رەسمي تۇردە ۇ ق ش ۇ-دان شىققان جوق… قاتىسۋى ۋاقىتشا توقتاتىلعانىمەن، ۇيىم قۇرامىندا قالىپ وتىر»، - دەدى ول.
جيليايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ساپار رەسمي سيپاتتا وتەدى جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى دەلەگاتسيالار قاتىسۋىمەن ۇيىمداستىرىلاتىن كەزدەسۋلەردى قامتۋى ءتيىس.
«بۇل - رەسمي ساپار. دەمەك، كەلىسسوزدەر تەڭ فورماتتا جۇرەدى»، - دەدى ساراپشى.
رەسمي كۇن ءتارتىبى ءالى جاريالانعان جوق. الايدا سوڭعى اپتالارداعى بايلانىستار تاراپتاردىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە جانە تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن كورسەتەدى.